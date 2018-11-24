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JereK
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24.11.18 14:45
yudjin
Мать поблагодарила костанайских врачей за то, что 15 лет назад спасли ей сына
Самый первый стационар для детей на 50 коек в областном центре был открыт в 1921 году Вот кляты комуняки больниц понастроили, врачей понаприсылали... Как цацки раздавать так акиматовские в первых...
24.11.18 14:32
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Костанайская певица Динара Намиялы стала обладательницей гран-при Всероссийского конкурса казахской песни «Алтын куз»

24 ноября 2018, 10:24 |  Культура

VI Московский фестиваль казахской культуры завершился победой молодой исполнительницы, 25-летней певицей Костанайской областной филармонии им. Умурзакова Динара Намиялы.

В финале конкурса состязались 12 молодых исполнителей из Казахстана, России, Армении, Киргизии и Таджикистана. Одну песню они исполняли на казахском языке и одну на русском, сообщает портал molnet.ru

Гала-концерт прошел во Дворце культуры МГТУ имени Н.Э. Баумана. На сцене холла выступили участники прошедших конкурсов фестиваля "Алтын куз" среди детей и инструменталистов. Здесь же была открыта выставка картин художника Ермурата Ерхасана.

Задачи фестиваля – поиск молодых талантов, предоставление одаренным юношам и девушкам возможности для реализации творческого потенциала. Фестиваль организован Московским обществом казахской культуры "Мұрагер".

Если в 2013 году в нем участвовали только казахи из России, то с течением времени конкурс превратился в межнациональный.
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Комментарии к новости
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§ Обликоморале
Re: Костанайская певица Динара Намиялы стала обладательницей...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6064
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.11.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще..через несколько дней мир узнает имя нового триумфатора "Детского Евровидения 2018". Сейчас же на официальном сайте конкурса https://junioreurovision.tv/
началось голосование, где можно проголосовать за нашу Данэлию Тулешову.
Отдать свои голоса можно будет вплоть до 25 ноября.
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§ maxsaf
Re: Костанайская певица Динара Намиялы стала обладательницей...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 596
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.11.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А всеказахстанский конкурс русской песни я, по всей видимости, пропустил :-x
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§ Медный
Re: Костанайская певица Динара Намиялы стала обладательницей...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2520
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.11.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
участвовали только казахи из России, то с течением времени конкурс превратился в межнациональный.

что?
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§ Vital
Re: Костанайская певица Динара Намиялы стала обладательницей...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 6542
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.11.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот фестиваль не чего общего не имеет с Казахстаном. Организаторы видимо очень древние люди и отстают от жизни. Во первых для начало все имена и название должны были писаться латинскими буквами а не кириллицей.
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