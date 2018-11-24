Костанайская певица Динара Намиялы стала обладательницей гран-при Всероссийского конкурса казахской песни «Алтын куз»
VI Московский фестиваль казахской культуры завершился победой молодой исполнительницы, 25-летней певицей Костанайской областной филармонии им. Умурзакова Динара Намиялы.
В финале конкурса состязались 12 молодых исполнителей из Казахстана, России, Армении, Киргизии и Таджикистана. Одну песню они исполняли на казахском языке и одну на русском, сообщает портал molnet.ru
Гала-концерт прошел во Дворце культуры МГТУ имени Н.Э. Баумана. На сцене холла выступили участники прошедших конкурсов фестиваля "Алтын куз" среди детей и инструменталистов. Здесь же была открыта выставка картин художника Ермурата Ерхасана.
Задачи фестиваля – поиск молодых талантов, предоставление одаренным юношам и девушкам возможности для реализации творческого потенциала. Фестиваль организован Московским обществом казахской культуры "Мұрагер".
Если в 2013 году в нем участвовали только казахи из России, то с течением времени конкурс превратился в межнациональный.
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