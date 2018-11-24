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Мать поблагодарила костанайских врачей за то, что 15 лет назад спасли ей сына

Галина КАТКОВА

24 ноября 2018, 08:51 |  Общество

Женщина сделала это со сцены - на торжестве, которым 23 ноября, было отмечено 70-летие детской городской больницы. В ДК «Мирас» на ее последний день рождения пригласили и тех, кто работает там сейчас, и ветеранов костанайской педиатрии.

Cемья Тусовых благодарна врачам за спасение жизни Димы и, в первую очередь, заведующему отделением реанимации Федору Штейгервальду 

Самый первый стационар для детей на 50 коек в областном центре был открыт в 1921 году в здании по улице Ленина,65. Начало оказания амбулаторной помощи маленьким пациентам относят к 1925 году, когда педиатр Татьяна Лебединская открыла первую детскую консультацию в городе. Она же в 1928 году организовала первую молочную кухню.

С 1939 года детское население в городе было впервые разделено на два педиатрических участка, граница проходила по улице Калинина, сейчас Алтынсарина. Участковыми врачами были Александра Шуткина и Ида Гуревич. Уже через год участков стало четыре.

В 1942 году в Кустанае впервые была введена должность городского педиатра. Им была назначена Эсфирь Рабинович. В 1948 году все педиатрические лечебные учреждения города, кроме инфекционной больницы, вошли в состав медицинского детского объединения, которое возглавила Рабинович.

- Именно дату 1 ноября 1948 года мы считаем днем рождения нашей больницы, - сказала после исторического экскурса главный врач Костанайской городской детской больницы Карлыгаш АЛЕНОВА.

По словам заместителя акима области Марата ЖУНДУБАЕВА, простейший подсчет показывает, что за годы работы медицинские работники этой больницы пролечили около полумиллиона детей. Сейчас в ней функционирует 6 отделений, имеется 185 стационарных коек, трудится 250 человек.

Лучшим сотрудникам, а также ветеранам педиатрии Марат Жундубаев вручил 22 грамоты акима области, памятные статуэтки и денежные премии.

- Со следующего года откроется новая страница в истории вашего лечебного учреждения, которое войдет в состав областной детской многопрофильной больницы, - сказал, завершая поздравительную речь, заместитель акима области.
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