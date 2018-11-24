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Vital
Конкурс на лучшее селфи пациента с врачом объявил Минздрав Казахстана
maxsaf: За 12 часов придупреждают что б не чё некушал и не пил. Чтоб не испачкать. Я понимаю что пол тела в анестезии. Ну все равно не пойму чем им не нравится трусы ? Давай предположим что...
24.11.18 19:56
maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper: Газеты читаю. Обсмеивают мышинную возню. Какая газета? местная?
24.11.18 19:47
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Максаф ты туда же? . Для начало можно узнать вы женщина или мужчина. Для меня это важно что б продолжать диалог.
24.11.18 19:45
maxsaf
Конкурс на лучшее селфи пациента с врачом объявил Минздрав Казахстана
Vital: Голого ( почему , незнаю А вдруг что-то пойдет не так Vital: в страхе был на тот момент Поэтому и просят все снять, чтоб не испачкалось :lol:
24.11.18 19:44
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Нет денег у меня. d.radikal.ru Барбара - расчитается... :lol: :oops: [Исправлено: drakon, 24.11.2018 - 19:43]
24.11.18 19:42
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Конкурс на лучшее селфи пациента с врачом объявил Минздрав Казахстана

24 ноября 2018, 17:15 |  Общество

Чтобы принять участие в конкурсе, требуется сделать селфи с любимым доктором рассказать о жизненной ситуации, в которой потребовалась медпомощь. Об этом вчера, 23 ноября, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РК на своей странице в Facebook.

Фото со страницы Минестерства здравоохранения РК в Facebook

Конкурс на лучшее селфи с любимым врачом получил название "Менің сүйікті дәрігерім!".  В эссе, которое может быть написано как на казахском языке, так и на русском языке, может принять участие любой житель страны.

Селфи и эссе нужно отправить на электронную почту zdrav_konkurs_2018@mail.ru и опубликовать его на своей странице в Facebook с хештэгом #Menińdárigerim #Мойдоктор. В Минздраве отметили, что обязательно нужно указать свои контактные данные для обратной связи.

Работы будут приниматься до 10 декабря 2018 года.

По итогам конкурса будут определены три победителя, которые получат ценные подарки.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Конкурс на лучшее селфи пациента с врачом объявил Минздрав...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 6550
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.11.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По идеи конкурс ежегодным стоило б делать. А так чё? Спецом ложится до декабря что ли. Я б сделал селфи не с доктором( к нему притензий и обид нету) в травматологии лежал года 3 назад. Голого ( почему , незнаю, я так и не понял , ну это процедура такая))) закотили на каталке в операционную . Укол обезбалевающий сделали в позвонок. Я голый( неудобно как то ваще). А тут медсестра моя , в больничном зелёном халате и без белья. Видно все!!! Мне даже похорошела тогда! Хотя на измени и в страхе был на тот момент. С ней был сделал селфи)))
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§ Серый волк
Re: Конкурс на лучшее селфи пациента с врачом объявил Минздрав...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9718
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.11.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое главное, что в условиях не говорится должен быть жив пациент или уже нет. :lol:
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* maxsaf
Re: Конкурс на лучшее селфи пациента с врачом объявил Минздрав...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.11.18 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Голого ( почему , незнаю

А вдруг что-то пойдет не так
Цитата:
Vital:
в страхе был на тот момент

Поэтому и просят все снять, чтоб не испачкалось :lol:
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§ Vital
Конкурс на лучшее селфи пациента с врачом объявил Минздрав Казахстана
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 6550
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.11.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

За 12 часов придупреждают что б не чё некушал и не пил. Чтоб не испачкать. Я понимаю что пол тела в анестезии. Ну все равно не пойму чем им не нравится трусы ? Давай предположим что пациент испачкал , но все равно он испачкается весь. И мыть его придется. А трусы например смогут задержать и собрать и весь гумус. ))))
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