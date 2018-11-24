Чтобы принять участие в конкурсе, требуется сделать селфи с любимым доктором рассказать о жизненной ситуации, в которой потребовалась медпомощь. Об этом вчера, 23 ноября, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РК на своей странице в Facebook.

Фото со страницы Минестерства здравоохранения РК в Facebook

Конкурс на лучшее селфи с любимым врачом получил название "Менің сүйікті дәрігерім!". В эссе, которое может быть написано как на казахском языке, так и на русском языке, может принять участие любой житель страны.

Селфи и эссе нужно отправить на электронную почту zdrav_konkurs_2018@mail.ru и опубликовать его на своей странице в Facebook с хештэгом #Menińdárigerim #Мойдоктор. В Минздраве отметили, что обязательно нужно указать свои контактные данные для обратной связи.

Работы будут приниматься до 10 декабря 2018 года.

По итогам конкурса будут определены три победителя, которые получат ценные подарки.