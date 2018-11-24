Конкурс на лучшее селфи пациента с врачом объявил Минздрав Казахстана
Чтобы принять участие в конкурсе, требуется сделать селфи с любимым доктором рассказать о жизненной ситуации, в которой потребовалась медпомощь. Об этом вчера, 23 ноября, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РК на своей странице в Facebook.
Фото со страницы Минестерства здравоохранения РК в Facebook
Конкурс на лучшее селфи с любимым врачом получил название "Менің сүйікті дәрігерім!". В эссе, которое может быть написано как на казахском языке, так и на русском языке, может принять участие любой житель страны.
Селфи и эссе нужно отправить на электронную почту zdrav_konkurs_2018@mail.ru и опубликовать его на своей странице в Facebook с хештэгом #Menińdárigerim #Мойдоктор. В Минздраве отметили, что обязательно нужно указать свои контактные данные для обратной связи.
Работы будут приниматься до 10 декабря 2018 года.
По итогам конкурса будут определены три победителя, которые получат ценные подарки.
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Конкурс на лучшее селфи пациента с врачом объявил Минздрав Казахстана
maxsaf: За 12 часов придупреждают что б не чё некушал и не пил. Чтоб не испачкать. Я понимаю что пол тела в анестезии. Ну все равно не пойму чем им не нравится трусы ? Давай предположим что...
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper: Газеты читаю. Обсмеивают мышинную возню. Какая газета? местная?
Флуд и оффтопик (часть 3)
Максаф ты туда же? . Для начало можно узнать вы женщина или мужчина. Для меня это важно что б продолжать диалог.
Конкурс на лучшее селфи пациента с врачом объявил Минздрав Казахстана
Vital: Голого ( почему , незнаю А вдруг что-то пойдет не так Vital: в страхе был на тот момент Поэтому и просят все снять, чтоб не испачкалось :lol:
Моя Деревенька и её окрестности.
Нет денег у меня. d.radikal.ru Барбара - расчитается... :lol: :oops: [Исправлено: drakon, 24.11.2018 - 19:43]