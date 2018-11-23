Аппарат акима Костанайской области: Архимеда Мухамбетова не было в служебном Lexus в момент нарушения ПДД

В аппарате акима прокомментировали ситуацию с нарушениями ПДД водителем служебного автомобиля акима области. Нарушения зафиксировал 11 ноября в 18.40 на пр. Абая костанайский водитель.

- 11 ноября т.г. во время нарушения водителем указанного служебного автомобиля правил дорожного движения аким области находился на своем рабочем месте в здании областного акимата, - сообщил в ответ на официальный запрос «НГ» и.о. руководителя аппарата акима Костанайской области Мурат САНДЫБАЕВ. - Согласно требованиям Этического кодекса государственных служащих РК госслужащие должны рационально, эффективно и только в служебных целях использовать вверенную государственную собственность, включая автотранспортные средства.

В официальном запросе, который «НГ» направила Архимеду Мухамбетову 16 ноября, мы интересовались: если аким области не находился в служебном Lexus, то куда ездил его водитель в нерабочее время в выходной день? Нас также интересовало, чувствует ли Архимед Мухамбетов персональную ответственность за нарушения правил дорожного движения, которые допустил его водитель и как он лично оценивает ситуацию.

- Отмечаем, что должность главы региона, как политического государственного служащего, предполагает ненормированный рабочий день и отсутствие выходных и праздничных дней, - сообщил нам Сандыбаев. - В связи с чем использование им служебного автомобиля во внерабочее время обусловлено только служебной необходимостью. Правовая оценка действиям водителя служебного автомобиля уже дана уполномоченным на то государственным органом, за что он понес установленную законом ответственность.

Видео, на котором запечатлен автомобиль марки Lexus 570, передвигающийся по городу с нарушениями правил ПДД, было размещено на сайте "НГ" 12 ноября. На кадрах можно разглядеть номер внедорожника - "001 RK 10", который закреплен за служебной машиной Архимеда Мухамбетова.

Среди нарушений автор ролика заметил невключенные "поворотники", неоднократное превышение скорости, а также выезд на встречную полосу через двойную сплошную. После просмотра видео в пресс-службе ДВД сообщили, что водитель акима области был оштрафован только за нарушение правил маневрирования (невключенные "поворотники"), по остальным нарушениям состава административного правонарушения полицейские не нашли.