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Vital
Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Сыкымы: Кстати хоть и года были тяжёлые. Когда у меня даже денег не было на проезд я смог умудриться после техникума сразу в универ поступить. Правда потом бросил, ну это уже другая история.))
23.11.18 18:11
Vital
Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Menden1968: Это понятно что нужно строить. Ну ещё раз повторяю у нас есть перерабатывающий завод мукалатуры , который сможет в разы снизить проблему экологии.
23.11.18 18:03
таноми52
Двух без вести пропавших жителей Костаная нашли полицейские
Vital: всех переживаешь Высокого мнения о Вашей выживаемости! Так и зачем ей паниковать? :-) :-) :-)
23.11.18 18:03
Vital
Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Сыкымы: А чё их спрашивать. Я помню те года. Моим не платили зарплату годами. Мне в техникум денег не было на проезд. Правда степендия была за которую мы дрались со старшаками, у меня ее не разу...
23.11.18 18:01
drakon
Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Menden1968: страну в мусорку А мусорке какая разница? Платный там лежит пакет, или - бесплатный... :-o
23.11.18 17:58
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Делать аборты девушкам с 16 лет без согласия их родителей предложили в Минздраве РК

23 ноября 2018, 13:40 |  Государство

На сегодня несовершеннолетние девушки не могут прерывать беременность без согласия родителей или опекунов, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

Снизить возраст, при котором подростки могут делать аборт без ведома родителей, предложили в Казахстане. Такую идею на заседании социального совета при партии "Нур отан" в Мажилисе выдвинула вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.

По её словам, сейчас законы ограничивают оказание медуслуг несовершеннолетним без согласия родителей.

"Это ограничение препятствует своевременному получению медуслуг для профилактики нежелательной беременности и при возникновении нежелательной беременности, по абортам и родам. Несмотря на то, что в целом число родов среди подростков за последние три года снизилось на 2%, тем не менее в 2017 году число их составило 3443", – сказала она.

Норму на получение услуги по профилактике нежелательной беременности без согласия родителей предложили отразить в новой редакции Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", отметила спикер.

"Не всегда подростки могут поделиться с родителями этой проблемой, поэтому предлагается в новой редакции Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" нормы гарантированного получения медуслуг без согласия родителей начиная с 16 лет", – уточнила она.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации при проведении медуслуги, ближайшие родственники всё-таки будут уведомлены, добавила она.

Лязат Актаева также предложила Министерству образования и науки увеличить часы и пересмотреть темы предмета "самопознание" по ЗОЖ.

Молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет составляют 22% населения Казахстана, отметила вице-министр. Для оказания комплексной медико-социальной помощи этой категории функционируют 105 молодёжных центров здоровья.

"Из года в год число обратившихся растёт, с начала 2018 года обратились свыше 256 тысяч молодых людей", – уточнила она.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Делать аборты девушкам с 16 лет без согласия их родителей...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1904
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///На сегодня несовершеннолетние девушки не могут прерывать беременность без согласия родителей или опекунов///

более чем странно.
причем тут родители или опекуны.
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§ Vital
Re: Делать аборты девушкам с 16 лет без согласия их родителей...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 6536
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.11.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я слышал что чуть ли не каждая вторая женщина делала аборт. Анонимно большенство.
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§ Серый волк
Re: Делать аборты девушкам с 16 лет без согласия их родителей...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9714
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.11.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С точки зрения социокультурного развития аборт может быть очень полезен. Вот взять чиновников например, которые заварили железом пешеходный переход на Киевской. Прямо так и светится что вовремя сделанный аборт может спасти и улицу и детей на этой улице и район и даже город, а учитывая способность чиновников после развала перебираться в следующий, то и два города. :lol:
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§ таноми52
Re: Делать аборты девушкам с 16 лет без согласия их родителей...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.11.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сегодня несовершеннолетние девушки не могут прерывать беременность без согласия родителей или опекунов

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33029?1542966535

То есть сексом заниматься без согласия родителей можно, а о последствиях должны думать родители? Привлекать родителей следует только тогда, когда есть медицинские противопоказания, какой-то риск.
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§ Vital
Делать аборты девушкам с 16 лет без согласия их родителей предложили в Минздраве РК
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 6536
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.11.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
quote]таноми52:

Вроде да. Логично все. Секс приносит удовольствие . А аборт может нанести молодой девушке проблемы со здоровьем на всю жизнь. Потому изначально собирают консилиум дома и решают чё делать, а потом ещё консультируются в больнице.
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