На сегодня несовершеннолетние девушки не могут прерывать беременность без согласия родителей или опекунов, передает Informburo.kz.

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Снизить возраст, при котором подростки могут делать аборт без ведома родителей, предложили в Казахстане. Такую идею на заседании социального совета при партии "Нур отан" в Мажилисе выдвинула вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.

По её словам, сейчас законы ограничивают оказание медуслуг несовершеннолетним без согласия родителей.

"Это ограничение препятствует своевременному получению медуслуг для профилактики нежелательной беременности и при возникновении нежелательной беременности, по абортам и родам. Несмотря на то, что в целом число родов среди подростков за последние три года снизилось на 2%, тем не менее в 2017 году число их составило 3443", – сказала она.

Норму на получение услуги по профилактике нежелательной беременности без согласия родителей предложили отразить в новой редакции Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", отметила спикер.

"Не всегда подростки могут поделиться с родителями этой проблемой, поэтому предлагается в новой редакции Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" нормы гарантированного получения медуслуг без согласия родителей начиная с 16 лет", – уточнила она.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации при проведении медуслуги, ближайшие родственники всё-таки будут уведомлены, добавила она.

Лязат Актаева также предложила Министерству образования и науки увеличить часы и пересмотреть темы предмета "самопознание" по ЗОЖ.

Молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет составляют 22% населения Казахстана, отметила вице-министр. Для оказания комплексной медико-социальной помощи этой категории функционируют 105 молодёжных центров здоровья.

"Из года в год число обратившихся растёт, с начала 2018 года обратились свыше 256 тысяч молодых людей", – уточнила она.