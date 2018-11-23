Делать аборты девушкам с 16 лет без согласия их родителей предложили в Минздраве РК
На сегодня несовершеннолетние девушки не могут прерывать беременность без согласия родителей или опекунов, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
Снизить возраст, при котором подростки могут делать аборт без ведома родителей, предложили в Казахстане. Такую идею на заседании социального совета при партии "Нур отан" в Мажилисе выдвинула вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.
По её словам, сейчас законы ограничивают оказание медуслуг несовершеннолетним без согласия родителей.
"Это ограничение препятствует своевременному получению медуслуг для профилактики нежелательной беременности и при возникновении нежелательной беременности, по абортам и родам. Несмотря на то, что в целом число родов среди подростков за последние три года снизилось на 2%, тем не менее в 2017 году число их составило 3443", – сказала она.
Норму на получение услуги по профилактике нежелательной беременности без согласия родителей предложили отразить в новой редакции Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", отметила спикер.
"Не всегда подростки могут поделиться с родителями этой проблемой, поэтому предлагается в новой редакции Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" нормы гарантированного получения медуслуг без согласия родителей начиная с 16 лет", – уточнила она.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации при проведении медуслуги, ближайшие родственники всё-таки будут уведомлены, добавила она.
Лязат Актаева также предложила Министерству образования и науки увеличить часы и пересмотреть темы предмета "самопознание" по ЗОЖ.
Молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет составляют 22% населения Казахстана, отметила вице-министр. Для оказания комплексной медико-социальной помощи этой категории функционируют 105 молодёжных центров здоровья.
"Из года в год число обратившихся растёт, с начала 2018 года обратились свыше 256 тысяч молодых людей", – уточнила она.
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