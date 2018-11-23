Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов

Вице-министр энергетики Сабит Нурлыбай рассказал, когда Казахстан сможет полностью отказаться от полиэтиленовых пакетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Мы должны постепенно системно уйти от использования полиэтиленовых пакетов. Это потребует времени. Мы должны для этого разработать альтернативу. Мы сделали очень важный шаг, добились, чтобы в супермаркетах бесплатно не раздавали полиэтиленовые пакеты. В рамках разрабатываемого Экологического кодекса этот вопрос будем прорабатывать", - поделился Сабит Нурлыбай с журналистами в кулуарах Сената.

Вице-министр подчеркнул, что не может один ответить на вопрос о полном отказе от полиэтиленовых пакетов.

"Мы постепенно будем отходить от использования полиэтиленовых пакетов в определенный период. Есть рабочая группа, где мы это обсуждаем. Один я не могу решать. Наверное, от 5 до 10 (лет - прим.)", - уточнил он.