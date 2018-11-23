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Vital
Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Сыкымы: Кстати хоть и года были тяжёлые. Когда у меня даже денег не было на проезд я смог умудриться после техникума сразу в универ поступить. Правда потом бросил, ну это уже другая история.))
23.11.18 18:11
Vital
Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Menden1968: Это понятно что нужно строить. Ну ещё раз повторяю у нас есть перерабатывающий завод мукалатуры , который сможет в разы снизить проблему экологии.
23.11.18 18:03
таноми52
Двух без вести пропавших жителей Костаная нашли полицейские
Vital: всех переживаешь Высокого мнения о Вашей выживаемости! Так и зачем ей паниковать? :-) :-) :-)
23.11.18 18:03
Vital
Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Сыкымы: А чё их спрашивать. Я помню те года. Моим не платили зарплату годами. Мне в техникум денег не было на проезд. Правда степендия была за которую мы дрались со старшаками, у меня ее не разу...
23.11.18 18:01
drakon
Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Menden1968: страну в мусорку А мусорке какая разница? Платный там лежит пакет, или - бесплатный... :-o
23.11.18 17:58
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Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов

23 ноября 2018, 12:39 |  Государство

Вице-министр энергетики Сабит Нурлыбай рассказал, когда Казахстан сможет полностью отказаться от полиэтиленовых пакетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Иллюстративное фото: pixabay.com

"Мы должны постепенно системно уйти от использования полиэтиленовых пакетов. Это потребует времени. Мы должны для этого разработать альтернативу. Мы сделали очень важный шаг, добились, чтобы в супермаркетах бесплатно не раздавали полиэтиленовые пакеты. В рамках разрабатываемого Экологического кодекса этот вопрос будем прорабатывать", - поделился Сабит Нурлыбай с журналистами в кулуарах Сената.

Вице-министр подчеркнул, что не может один ответить на вопрос о полном отказе от полиэтиленовых пакетов.

"Мы постепенно будем отходить от использования полиэтиленовых пакетов в определенный период. Есть рабочая группа, где мы это обсуждаем. Один я не могу решать. Наверное, от 5 до 10 (лет - прим.)", - уточнил он.
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Комментарии к новости
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§ КГСПС
Re: Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 23.11.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы сделали очень важный шаг, добились, чтобы в супермаркетах бесплатно не раздавали полиэтиленовые пакеты

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33028 Я то думал это супермаркеты лишнюю копеечку решили с нас поиметь, а тут государственная политика оказывается.
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§ drakon
Re: Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15186
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.11.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Есть рабочая группа, где мы это обсуждаем.


Цитата:

Наверное, от 5 до 10 (лет - прим.)", - уточнил он.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33028

Хорошая работа... :lol: :-o
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§ Vital
Re: Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 6536
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.11.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде логично. В Казахстане есть завод по переработке бумаги. В Алматы один точно есть, своими глазами видел. Только он вроде не совсем наш, то ли шведский или совместный, чет такое. Там могут также пакеты делать, а потом снова их переработать.
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§ таноми52
Re: Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.11.18 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы должны для этого разработать альтернативу.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33028

То есть, ещё альтернативы нет, неизвестно, чем безвредным заменят полиэтилен (биоразлагаемые пакеты?). Когда решат, чем заменить, надо ещё построить цеха по производству для всей страны - долгая песня.

Мы сделали очень важный шаг, добились, чтобы в супермаркетах бесплатно не раздавали полиэтиленовые пакеты.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33028

Раньше стоимость пакетов закладывалась в стоимость товаров. Добились ли они, чтобы эта стоимость была исключена из цен на товары?
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§ Vital
Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 6536
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.11.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Давай начнем про правду о бесплатных пакетах. Люди наши к этому не готовы ещё. Все брали больше чем нужно. Пенсы в 10 раз больше, у тех проблемы ваще с головой И глупой улыбкой шли на выход прихватив с собой ещё кучу халявы.
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§ Добринцофф
Re: Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6263
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.11.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Я то думал это супермаркеты лишнюю копеечку решили с нас поиметь, а тут государственная политика оказывается.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33028

Вы правильно подумали,деньги за пакетики в суперах стали брать,после очередного обвала тенге в 2015г,потому как невыгодно стало бесплатно раздавать,а инициатива от государства уже потом была.
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§ Добринцофф
Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6263
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.11.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Давай начнем про правду о бесплатных пакетах. Люди наши к этому не готовы ещё. Все брали больше чем нужно. Пенсы в 10 раз больше, у тех проблемы ваще с головой И глупой улыбкой шли на выход прихватив с собой ещё кучу халявы.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=788333&topic_id=36188&forumid=1#788333

В точку,да чё там пенсы Марик не раз писал как он прихватывал кучу пакетов в супере и потом использовал их вместо мусорных. :lol:
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§ таноми52
Re: Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.11.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
И глупой улыбкой шли на выход прихватив с собой ещё кучу халявы.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33028



Да, по началу так и было. Но позже пакеты стали выдавать на кассах в зависимости от количества купленных товаров.
Я тоже категорически против полиэтилена. И то, что они стали платными, действительно способствует уменьшению количества мусора.
Дело в другом: телега опять впереди лошади. Всё провозгласили, оповестили, а ещё ничего не проработано.Не заглохнет ли на этом вот этапе?
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§ Сыкымы
Re: Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 708
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 23.11.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Пенсы в 10 раз больше, у тех проблемы ваще с головой И глупой улыбкой шли на выход прихватив с собой ещё кучу халявы.

Не от хорошей жизни они делают это, большинство. Сначала тебя родное государство один раз кидает, потом - другой, третий, пятый. А потом это входит в привычку - постоянно ждать подвоха и не проходить мимо халявы.
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§ Vital
Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 6536
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.11.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Не говори глупости про пенсов наших. Любого возьми . То в банке по пару лямов на депозитах лежат . У глупых пенсах в огороде закапывают деньги а потом не помнят куда спрятали. Нормально наши пенсы живут. Мои по карте получают деньги с первого дня. А некоторые и которых куча ещё часто в банках вижу , по часу ,два в очереди сидят с запахом мочи и ждут получение денег в окошке. Потом идут и закапывают их у себя дома.
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§ Menden1968
Re: Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 212
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы должны для этого разработать альтернативу. Мы сделали очень важный шаг, добились, что....

.....вот господин вице примьер не с того начинает,надо сначало разработать альтернативу для воров чиновников начиная с верних эшелонов власти в особенности подойти с большой внимательности к правоохранительным органам,здесь мы видим ещё не сделаны важные шаги и мало чего добились.

А насчёт эко.кодекса начните для начала строить мусороперерабатывающие заводы,чтоб не было свалок которые рагрезняют экологию и превращая страну в мусорку.
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§ Сыкымы
Re: Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 708
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 23.11.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Мои по карте получают деньги с первого дня

Давно? Ты у них спроси - как им жилось в в ноябре 93-го? А пенсионерам каково было тогда?Вот оттуда привычки-то идут у пенсионеров...
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§ drakon
Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15186
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.11.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
страну в мусорку

А мусорке какая разница?
Платный там лежит пакет,
или - бесплатный?... :-o
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§ Vital
Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 6536
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.11.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

А чё их спрашивать. Я помню те года. Моим не платили зарплату годами. Мне в техникум денег не было на проезд. Правда степендия была за которую мы дрались со старшаками, у меня ее не разу не смогли забрать. Трудно было,. У меня друг был из богатой семьи. Нам родители обед давали в дорогу. Мне хлеб с маслом а другу хлеб с колбасой. Мы делились. . И куртка у меня была простая , самая дешёвая. Ну щас вроде про наше время? Мои пенсы жили плохо тогда в свои года. И потеряли сберкнижки как и другие. Ну не чё. Щас как современные люди получают пенсию на карту и не стоят в очереди в банке а спокойно идут когда надо и снимают деньги в банкомате.
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§ Vital
Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 6536
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.11.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:

Это понятно что нужно строить. Ну ещё раз повторяю у нас есть перерабатывающий завод мукалатуры , который сможет в разы снизить проблему экологии.
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