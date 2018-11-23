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23.11.18 12:18
maxsaf
Слухи о закрытии костанайского Дворца бракосочетания не подтвердились
мы живем в многонациональной стране, сочетаются браком у нас пары разных национальностей, а всем известно, что итальянский — это язык любви. Неистово плюсую. Amore - шикарное название.
23.11.18 11:57
Обликоморале
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23.11.18 11:30
Обликоморале
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23.11.18 11:21
Сергей_я
Драка с применением ножа произошла в ТЦ "Емшан" в Костанае
yudjin: black friday наступила на день раньше... навязанное западом только там это реальные скидки, у них там магазины выносят, а у нас большая часть - развод чистой воды.
23.11.18 11:17
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Слухи о закрытии костанайского Дворца бракосочетания не подтвердились

Ольга ЛИХОГРАЙ

23 ноября 2018, 11:42 |  Общество

Просто в начале ноября у этого объекта сменился арендатор. Сейчас на здании красуется вывеска на итальянском «Amore» вместо прежней «Ак-Отау». С чем это связано и какие еще изменения ждут вступающих в брак, «НГ» выяснила у нового арендатора.

Фото из архива "НГ"

- Пока мы внесли небольшие изменения в интерьер основного зала, - сообщила Венера УМУРЗАКОВА. - Но еще планируем обновить обстановку. В программу организации регистраций также будут внесены изменения. На данный момент мы уже снизили цены на некоторые виды регистраций.

Что касается смены казахского названия на итальянское, Венера Умурзакова объясняет, что одна вывеска на государственном языке на Дворце уже есть.

- Есть общее название на казахском языке «Салтанат сарайы», - говорит она. - Прежнее название запатентовала старый арендатор. Я хотела назвать Дворец «Махаббат», но потом подумала, что мы живем в многонациональной стране, сочетаются браком у нас пары разных национальностей, а всем известно, что итальянский — это язык любви.

Дворец бракосочетания был открыт в Костанае в 2014 году. Его владельцем является СПК «Тобол» - компания со 100-процентный участием государства. В 2014 году «НГ» сообщали, что Дворец - первый объект, построенный ими не в рамках частно-государственного партнерства. Отмечали что, новый ЗАГС - социально значимый объект, оказывать платные услуги населению сама корпорация не имеет права, а вот сдать в аренду частному лицу - это пожалуйста.

Четыре года назад арендатором Дворца являлся Андрей Соложенков, владелец частной фирмы «Мереке Love». Арендуемая площадь составляла 537 кв. м, стоимость 1 кв. м тогда равнялась 2 200 тенге.
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§ maxsaf
Re: Слухи о закрытии костанайского Дворца бракосочетания не...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 582
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.11.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мы живем в многонациональной стране, сочетаются браком у нас пары разных национальностей, а всем известно, что итальянский — это язык любви.

Неистово плюсую. Amore - шикарное название.
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