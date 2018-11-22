Драка с применением ножа произошла в ТЦ "Емшан" в Костанае

Два промоутера повздорили из-за рабочих моментов и дележа продаж в магазине техники "Мечта". Драка закончилась ножевым ранениями. ЧП произошло около 17.20 в цокольном этаже ТЦ "Емшан" по пр. Абая.

Об этом "НГ" стало известно из рассказа очевидцев.

Иллюстративное фото sobkor.net

Как сообщают очевидцы, промоутер фирмы Bosch ударил своего коллегу, представляющего фирму Samsung гаечным ключом по голове, а после нанес удар ножом в грудь.

Раненого забрала скорая помощь. Второй участник конфликта скрылся с места происшествия на машине, но, по нашим данным, уже задержан полицейскими.