Читательский рейтинг
Драка с применением ножа произошла в ТЦ "Емшан" в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
22 ноября 2018, 19:35 | Происшествия
Два промоутера повздорили из-за рабочих моментов и дележа продаж в магазине техники "Мечта". Драка закончилась ножевым ранениями. ЧП произошло около 17.20 в цокольном этаже ТЦ "Емшан" по пр. Абая.
Об этом "НГ" стало известно из рассказа очевидцев.
Иллюстративное фото sobkor.net
Как сообщают очевидцы, промоутер фирмы Bosch ударил своего коллегу, представляющего фирму Samsung гаечным ключом по голове, а после нанес удар ножом в грудь.
Раненого забрала скорая помощь. Второй участник конфликта скрылся с места происшествия на машине, но, по нашим данным, уже задержан полицейскими.
Последние новости
22.11.18 16:35 На традиционный джазовый фестиваль в Костанай приедут музыканты из Казахстана и России
22.11.18 14:33 Руководитель управления физической культуры и спорта Костанайской области покинул свой пост
22.11.18 10:20 Мужчина погиб в пожаре в Аркалыке
22.11.18 09:08 Евгений ШИБАРШИН: Домодернизировались
21.11.18 18:01 Мужчина погиб под автобусом в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Авторизация
Реклама
"Нужные деньги"
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
Сейчас на сайте
Гостей: 210
Пользователей: 2
Всего: 212
Вы гость здесь
Пользователей: 2
Всего: 212
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Костанайское «Динамо» - начало пути
Хорошая статья.
Драка с применением ножа произошла в ТЦ "Емшан" в Костанае
Промоутеры - это кто... :-o
Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные смешки"
Монгол Шуудан: Выдайте кто-нибудь банан человеку. Просит ведь :lol:
Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980: как в СССР с корочкой :-P Источник:www.ng.kz Немного - поджаренная,только - немного. Лилли,корочка - вредна для здоровья. В твои годы, это ещё - незаметно. А с корочкой, я жарил,когда...
Моя Деревенька и её окрестности.
Она это...какато тушёная у тебя. Я сковородку купила,вот она жарит как в СССР с корочкой :-P