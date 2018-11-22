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Драка с применением ножа произошла в ТЦ "Емшан" в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

22 ноября 2018, 19:35 |  Происшествия

Два промоутера повздорили из-за рабочих моментов и дележа продаж в магазине техники "Мечта". Драка закончилась ножевым ранениями. ЧП произошло около 17.20 в цокольном этаже ТЦ "Емшан" по пр. Абая.

Об этом "НГ" стало известно из рассказа очевидцев.

Иллюстративное фото sobkor.net

Как сообщают очевидцы, промоутер фирмы Bosch  ударил своего коллегу, представляющего фирму Samsung гаечным ключом по голове, а после нанес удар ножом в грудь.

Раненого забрала скорая помощь. Второй участник конфликта скрылся с места происшествия на машине, но, по нашим данным, уже задержан полицейскими. 
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§ drakon
Re: Драка с ножом произошла в ТЦ "Емшан" в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15180
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.11.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Промоутеры - это кто?... :-o
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