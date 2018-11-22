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Трем костанайцам, обвиняемым в похищении человека, вынесли приговор

Артём МАРУСИЧ

22 ноября 2018, 15:47 |  Криминал

Трое молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет признаны виновными в похищении пятидесятилетнего охранника садового общеста "Элеваторщик" и в издевательствах над ним. Преступление они совершили в конце июля.

Суд над  Михаилом Серегиным, Константином Волковым и Кириллом Биволом начался в октябре. Парни обвинялись в том, что 31 июля 2018 года похитили 50-летнего охранника дачного общества "Элеваторщик" Даулета Айтбаева, затолкали его в багажник автомобиля, увезли с рабочего места и около двух часов издевались над ним.

По материалам следствия, конфликт с приехавшими в садовое общество парнями у охранника начался со словестной перепалки. Похитить Айтбаева предложил весьма нетрезвый Серегин, отец которого, кстати, тоже работал охранником в "Элеваторщике". С коллегой у  потерпевшего были ровные, нормальные отношения. Остальных из компании похитителей он видел впервые.

Сначала охранника пинали, потом закинули в багажник и увезли. Около дома Серегина машина остановилась, Айтбаева извлекли из багажника и продолжили избивать. В конце концов охранника выручила подъехавшая  по звонку соседки полиция.

Потерпевший был доставлен в областную больницу и госпитализирован.

Дело рассматривал суд №2 Костаная. Все трое обвиняемых признаны виновными  в похищении человека группой лиц и нанесении ему телесных повреждений. Серегина и Волкова приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Бивола, к которому у потерпевшего не было претензий, суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.
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