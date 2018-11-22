Евгений ШИБАРШИН: Домодернизировались

19 ноября президент РК Нурсултан Назарбаев на совещании о мерах по модернизации судебной системы нелицеприятно оценил профессиональные качества служителей Фемиды. Еще бы! В 2018 году, после ужесточения отбора кандидатов, экзамен на должность судьи из 100 человек сдали только 5.

- Юридически неграмотные судьи не помогут нам провести реформы, - заявил Назарбаев. - Судьи должны быть образцом компетентности, честности, справедливости и порядочности.

Подобные слова в адрес судебного корпуса из уст главы государства звучат все 27 лет суверенности Казахстана. Система правосудия, как и другие сферы, уже не раз подвергалась различным реформам. Все это время вузы страны настойчиво ковали кадры юристов, призванных заполнять ячейки этой чуть ли не ключевой системы общества. И что получили на выходе?

Перед названным совещанием прошел круглый стол, где обсуждались проблемы отбора судей.

Председатель Высшего судебного совета Талгат ДОНАКОВ, выступая на круглом столе по проблемам отбора судей, заявил:

- Надо наводить порядок в системе юридического образования. Практика показывает, что многие кандидаты, которые сейчас сдают экзамены, демонстрируют очень слабые знания. /…/ Многие учебные заведения сегодня - не место для получения образования, а место, где люди просто делают бизнес.

Интересно, почему для этого «открытия» пришлось дождаться, чтобы в стране, переполненной людьми с дипломами юристов, вершить правосудие оказалось некому?

Тема «перепроизводства» такого рода выпускников вузов активно обсуждалась еще в 2015 году. Тогда заместитель генерального прокурора Андрей КРАВЧЕНКО всколыхнул медиапространство сообщением, что за 12 предшествующих лет в Казахстане подготовлено 185 000 юристов.

- Большинство вузов, которые готовят юристов, - не профильные, - констатировал заместитель генпрокурора. - Юридическое образование для них является побочным видом деятельности. Поскольку преследуется задача - не столько подготовка юристов, сколько коммерческий интерес. Как следствие, большинство юристов не подготовлены к современным условиям.

Эти слова опубликованы 19 июня 2015 года. Но уже 2 июля «Казахстанская правда» помещает статью тогдашнего председателя Верховного суда Кайрата МАМИ, в которой он, рассказывая взахлеб об успехах судебной реформы, делает сверхоптимистическое заключение:

- Уверен, что многие показатели будут достигнуты досрочно, и Казахстан вновь удивит мировое сообщество скоростью и, главное, качеством проведения реформ. Это фирменный стиль главы государства, признанного Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Спустя всего 3 года на вышеупомянутом круглом столе председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абай Рехматулин заявляет, что сейчас не хватает 250 судей (по штатам в горрайсудах их всего 2 100). В этих условиях судьи вынуждены рассматривать по 147 дел и материалов в месяц.

Тогда о каком качестве судебной реформы может идти речь? А если еще обратить внимание, что это словоблудие протаскивается под прикрытием ссылки на «фирменный стиль Лидера нации», тогда перспектива обеспечения гарантированного правосудия становится безрадостной.