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Маркс
Евгений ШИБАРШИН: Домодернизировались
НГ: Судьи должны быть образцом компетентности, честности, справедливости и порядочности. О какой честности, справедливости и порядочности может идти речь? То, что кажется порядочным и...
22.11.18 10:47
maxsaf
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
Sniper: или СПК Тобол Я конечно могу ошибаться , но мне кажется, что это одно из самых убыточных "лесозаготовительных предприятий" ;-) :lol:
22.11.18 09:32
alex_60
Евгений ШИБАРШИН: Домодернизировались
///- Юридически неграмотные судьи не помогут нам провести реформы, - заявил// а кто их назначил?
22.11.18 09:16
Sniper
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
Я работал десятки лет на производствах, связанных с иностранныии партнерами. Сплошная говорильня и надувательство. Они и понятия не знают о безвозмездной передаче оборудования и технологий. За все...
22.11.18 05:08
Серый волк
14 секунд на пересечение Баймагамбетова - Лермонтова
Контроллер от китайской гирлянды медленнее моргать не может. Радовались бы. Акунаматат похвалили. Другие улицы после реконструкции освещения начисто лишились. А тут такая благодать шикарная. :lol:
22.11.18 04:23
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Евгений ШИБАРШИН: Домодернизировались

«Перспектива обеспечения гарантированного правосудия безрадостна»
22 ноября 2018, 09:08 |  Мнения

19 ноября президент РК Нурсултан Назарбаев на совещании о мерах по модернизации судебной системы нелицеприятно оценил профессиональные качества служителей Фемиды. Еще бы! В 2018 году, после ужесточения отбора кандидатов, экзамен на должность судьи из 100 человек сдали только 5.

- Юридически неграмотные судьи не помогут нам провести реформы, - заявил Назарбаев. - Судьи должны быть образцом компетентности, честности, справедливости и порядочности.

Подобные слова в адрес судебного корпуса из уст главы государства звучат все 27 лет суверенности Казахстана. Система правосудия, как и другие сферы, уже не раз подвергалась различным реформам. Все это время вузы страны настойчиво ковали кадры юристов, призванных заполнять ячейки этой чуть ли не ключевой системы общества. И что получили на выходе?

Перед названным совещанием прошел круглый стол, где обсуждались проблемы отбора судей.

Председатель Высшего судебного совета Талгат ДОНАКОВ, выступая на круглом столе по проблемам отбора судей, заявил:

- Надо наводить порядок в системе юридического образования. Практика показывает, что многие кандидаты, которые сейчас сдают экзамены, демонстрируют очень слабые знания. /…/ Многие учебные заведения сегодня - не место для получения образования, а место, где люди просто делают бизнес.

Интересно, почему для этого «открытия» пришлось дождаться, чтобы в стране, переполненной людьми с дипломами юристов, вершить правосудие оказалось некому?

Тема «перепроизводства» такого рода выпускников вузов активно обсуждалась еще в 2015 году. Тогда заместитель генерального прокурора Андрей КРАВЧЕНКО всколыхнул медиапространство сообщением, что за 12 предшествующих лет в Казахстане подготовлено 185 000 юристов.

- Большинство вузов, которые готовят юристов, - не профильные, - констатировал заместитель генпрокурора. - Юридическое образование для них является побочным видом деятельности. Поскольку преследуется задача - не столько подготовка юристов, сколько коммерческий интерес. Как следствие, большинство юристов не подготовлены к современным условиям.

Эти слова опубликованы 19 июня 2015 года. Но уже 2 июля «Казахстанская правда» помещает статью тогдашнего председателя Верховного суда Кайрата МАМИ, в которой он, рассказывая взахлеб об успехах судебной реформы, делает сверхоптимистическое заключение:

- Уверен, что многие показатели будут достигнуты досрочно, и Казахстан вновь удивит мировое сообщество скоростью и, главное, качеством проведения реформ. Это фирменный стиль главы государства, признанного Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Спустя всего 3 года на вышеупомянутом круглом столе председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абай Рехматулин заявляет, что сейчас не хватает 250 судей (по штатам в горрайсудах их всего 2 100). В этих условиях судьи вынуждены рассматривать по 147 дел и материалов в месяц.

Тогда о каком качестве судебной реформы может идти речь? А если еще обратить внимание, что это словоблудие протаскивается под прикрытием ссылки на «фирменный стиль Лидера нации», тогда перспектива обеспечения гарантированного правосудия становится безрадостной.
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* alex_60
Re: Евгений ШИБАРШИН: Домодернизировались
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1891
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.11.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///- Юридически неграмотные судьи не помогут нам провести реформы, - заявил//


а кто их назначил?
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§ Маркс
Re: Евгений ШИБАРШИН: Домодернизировались
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 241
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 22.11.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Судьи должны быть образцом компетентности, честности, справедливости и порядочности.

О какой честности, справедливости и порядочности может идти речь? То, что кажется порядочным и справедливым одному, другому видится вопиющим нарушением всех норм и правил. Поэтому судьи должны быть беспристрастными и защищать только законность. А так как все законы работают на благо правящего класса и этим же классом продавливаются, то обслуживающему большинству о справедливости можно только мечтать.

К примеру, транспортный налог. Две одинаковых машины платят одинаковую сумму налога, но одна наматывает 150 км в день, а другая - 20. Или взять налог на продажу алкоголя, который одинаков для огромного супермаркета и магазинчика у дома. Где тут честность и справедливость?

Хорошо, конечно, когда закон и справедливость совпадают, но очень часто законы создаются на основе более мощных лобби, больших денег, более качественной предварительной подготовки, хорошей организации подходов и тогда возникает приоритетный перекос в законодательстве, обслуживающий конкретную группу лиц. Бывает, что и вовсе принимают законы сырые, требующие необходимой доработки. Как в этом случае судье быть честным, порядочным, справедливым и защищать закон, если закон и справедливость находятся на разных чашах весов Фемиды?
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* alex_60
Евгений ШИБАРШИН: Домодернизировались
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1891
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.11.18 - 11:02
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