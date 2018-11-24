Юрий БОНДАРЕНКО: Как и кому кормить ишачков?

Задумываясь над кульбитами нашего образования, к которому я всем своим существом привязан, несмотря ни на что, я частенько вспоминаю историю о Ходже. Он пришел читать проповедь и, увидев там всего одного слушателя, излил на того целый водопад своих идей и познаний. Закончив же, он спросил: «Ну как?» На что получил неожиданный ответ: «У меня есть ишачок, но я же не вываливаю ему сразу все то, что тот в силах съесть за полгода». Прошу извинить, если я перепутал животное или как-то смягчил его название, да только наше образование слишком уж часто стало напоминать такого Ходжу.

Судите сами: мировоззренческие дисциплины, включая философию, религиоведение, перетасовываемые, как игральные карты, социологию, политологию и культурологию, мы в духе инноваций вываливаем чохом на самых младших курсах на тех, кто только-только пересел со школьной парты на вузовскую скамью, хотя их в совокупности надо изучать годами. Министры же и министерства, словно эстафетную палочку, передают своим сменщикам обрушиваемые уже на ишачков-педагогов вороха нововведений, проверок и отчетов. Так что поневоле ишачки, как по мановению колдуньи, превращаются в то же самое время и в муравьишек, блуждающих по Интернету. Они и рады бы вдохновенно трудиться, да на них насело столько проверяющих...

Вот уже и о новом варианте проверок, напоминающих не столь уж давний рубежный госконтроль, стали поговаривать. Что там реально можно проверить - вопрос не к вузовским педагогам. Если студенты платят, а выпускники вузов еще и работу находят, то какие еще проверки нужны? Если парикмахер будет неумело стричь, то люди просто пойдут искать другого парикмахера. Не так уж сложно и без лишних груд бумаг и бесконечных электронных папок опрашивать студентов о том, что их удовлетворяет в учебе, а что нет, чего бы еще они хотели получить от вуза. А так получается, что все эти проверки - скорее замаскированная форма борьбы с безработицей (сколько людей в них втягивается!), нежели борьба за реальное качество знаний.

По мне, так несравненно плодотворнее было, если бы те же проверяющие чаще давали мастер-классы, показательные занятия, демонстрировали инновации, не заполненными благими пожеланиями-инструкциями, а практическими действиями. Ведь, как говаривал Конфуций, если с кем-то идешь по дороге, то всегда есть чему поучиться у спутника. Тем более если идешь по дороге познания. Именно такого опыта борьбы за качество сегодня уже немало. С огромной благодарностью вспоминаю прошедший в областной библиотеке 14-15 ноября обучающий семинар «Медиация в межконфессиональной сфере», в работе которого участвовало и немало моих коллег из университета им. А. Байтурсынова. Все мы получили и пользу, и удовольствие от общения. Ведь нас учит и «духовно подкармливает» общение. Помогает нашему внутреннему росту или хотя бы поддержанию формы не тот, кто покрикивает, как и кому шагать в ногу или подтягиваться на турнике, а тот, кто сам на плацу. Казалось бы, все это так по-детски просто. Но почему же тогда в жизни те, кто ответственен за образование, так чураются живительной простоты?