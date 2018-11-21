Мужчина погиб под автобусом в Костанае

37-летний житель областного центра скончался на месте происшествия после наезда автобуса сегодня днем, 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

ДТП произошло на остановке "Школа милиции" на пр. Абая около 12.36.

По предположению некоторых очевидцев, мужчина был нетрезв или болен. Выйдя из автобуса он побрел вдоль него, а потом упал.

- По данному факту в настоящее время ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения», - сообщили в пресс-службе.