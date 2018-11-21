Форум
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы: Так я такую безобидгую ветку пропустил, как так? Красиво там покрасили однако :lol: неужели это того стоило? :oops:
21.11.18 23:23
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
Сыкымы: Я подумал, продавцы сами - мутят... :lol: Источник:www.ng.kz Не знаю, может где так и есть, но я бы их сразу в акимы претендовал :-P Чтоб по крупному мутили ;-) [Исправлено: elektron, ...
21.11.18 23:12
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron: Ничего страшного, пару центов тюда сюда. Источник:www.ng.kz Было такое со мной. Делал - замечание. Один раз, наша, Наталья, была на кассе. Ну я решил - пофлиртовать с ней. Не помню,что...
21.11.18 23:05
Сыкымы
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron: а на касе по сканеру цена прежняя.../quote] Ааа, ну так это не преднамеренный обсчёт, это ошибка системы. Я подумал, продавцы сами - мутят... :lol:
21.11.18 22:56
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Сыкымы: мигалки пропускать - не принято.. Источник:www.ng.kz Так у вас и людей, на "зебре" пропускать- не принято,каждый день людей давят. У нас попробуй - не остановись, если просто...
21.11.18 22:54
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Мужчина погиб под автобусом в Костанае

21 ноября 2018, 18:01 |  Происшествия

37-летний житель областного центра скончался на месте происшествия после наезда автобуса сегодня днем, 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

ДТП произошло на остановке "Школа милиции" на пр. Абая около 12.36.

По предположению некоторых  очевидцев, мужчина был нетрезв или болен. Выйдя из автобуса он побрел вдоль него, а потом упал.

- По данному факту в настоящее время ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения», - сообщили в пресс-службе.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
21.11.18 18:50 Классическая зимняя погода постепенно установится в Костанайской области
21.11.18 12:44 Шекспировские страсти в ритме фламенко: в Костанае выступили артисты из Испании
21.11.18 11:39 Билеты в кино и театр разыграют среди доноров крови в Костанае
21.11.18 09:41 Где находилась перед смертью Екатерина Пудвиль, рассказали в МВД РК
20.11.18 16:41 «Он сказал: Бек передал тебе бабки» - экс-начальник УБОП Костанайской области дал показания в суде
20.11.18 15:56 В Аркалыке провели "холодный запуск" мясокомбината
20.11.18 12:41 Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
20.11.18 10:47 Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимая встряска
20.11.18 08:53 Об отключении электроэнергии сообщили в акимате Костаная
19.11.18 20:47 Многоэтажный дом для врачей планируют построить в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ MedVed820607
Re: Мужчина погиб под автобусом в Костанае
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 21.11.18 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сумбурно написано. Не понятно умер потому что болел или потому что автобус наехал, когда он от слабости под колеса упал?Был наезд или нет?
Профайл

§ Артем Марусич
Re: Мужчина погиб под автобусом в Костанае
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 73
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 21.11.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От чего он умер скажут эксперты, а информация станет доступна только на суде.
Профайл

§ Артем Марусич
Re: Мужчина погиб под автобусом в Костанае
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 73
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 21.11.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так да. Такое чувство что в полиции проходит бессрочный конкурс на самый скупой комментарий.
Профайл

§ Алиса
Re: Мужчина погиб под автобусом в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4409
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 21.11.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
бессрочный конкурс на самый скупой комментарий.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33016?1542807915

есть альтернативный вариант (по параметру - скупость): "жил - умер"


ЗЫ: Господи, прости!!!
Профайл

§ Серый волк
Re: Мужчина погиб под автобусом в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9704
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.11.18 - 20:10
Комментарий удален модератором.
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 83
Пользователей: 3
Всего: 86

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх