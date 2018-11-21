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elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы: Так я такую безобидгую ветку пропустил, как так? Красиво там покрасили однако :lol: неужели это того стоило? :oops:
21.11.18 23:23
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
Сыкымы: Я подумал, продавцы сами - мутят... :lol: Источник:www.ng.kz Не знаю, может где так и есть, но я бы их сразу в акимы претендовал :-P Чтоб по крупному мутили ;-) [Исправлено: elektron, ...
21.11.18 23:12
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron: Ничего страшного, пару центов тюда сюда. Источник:www.ng.kz Было такое со мной. Делал - замечание. Один раз, наша, Наталья, была на кассе. Ну я решил - пофлиртовать с ней. Не помню,что...
21.11.18 23:05
Сыкымы
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron: а на касе по сканеру цена прежняя.../quote] Ааа, ну так это не преднамеренный обсчёт, это ошибка системы. Я подумал, продавцы сами - мутят... :lol:
21.11.18 22:56
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Сыкымы: мигалки пропускать - не принято.. Источник:www.ng.kz Так у вас и людей, на "зебре" пропускать- не принято,каждый день людей давят. У нас попробуй - не остановись, если просто...
21.11.18 22:54
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Читательский рейтинг

Классическая зимняя погода постепенно установится в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

21 ноября 2018, 18:50 |  Общество

По прогнозам синоптиков, во второй половине недели ожидается снег и метель. Температура воздуха будет понижаться, а ветер усиливаться.

Фото Ксении РЕБИК

- Если в четверг и пятницу, 22-23 ноября, снег будет идти кратковременно, то в выходные можно ждать усиление снегопада, местами вероятны метели, - сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Температуры, не только ночные, но и дневные уже не достигнут положительных значений в ближайшее время. По ночам будет 5-10, местами 15 градусов мороза, но возможны понижения до -18 °С. Морозными будут и дни: в четверг-пятницу ожидаем 3-8 градусов ниже нуля, в выходные 5-10, местами 15 градусов мороза. Учитывая снег и метели, погода будет совсем зимней.

Синоптики прогнозируют изменения направления ветра с юго-западного на северо-западное. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.
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