Классическая зимняя погода постепенно установится в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, во второй половине недели ожидается снег и метель. Температура воздуха будет понижаться, а ветер усиливаться.

Фото Ксении РЕБИК

- Если в четверг и пятницу, 22-23 ноября, снег будет идти кратковременно, то в выходные можно ждать усиление снегопада, местами вероятны метели, - сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Температуры, не только ночные, но и дневные уже не достигнут положительных значений в ближайшее время. По ночам будет 5-10, местами 15 градусов мороза, но возможны понижения до -18 °С. Морозными будут и дни: в четверг-пятницу ожидаем 3-8 градусов ниже нуля, в выходные 5-10, местами 15 градусов мороза. Учитывая снег и метели, погода будет совсем зимней.

Синоптики прогнозируют изменения направления ветра с юго-западного на северо-западное. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.