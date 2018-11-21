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Маркс
Город Солнца
alex_60: я за веткой темы слежу. потому что хожу рядом. Резня на Алтынсарина продолжается. Под таким заголовком должны были выйти сегодня все местные газеты. Безжалостные техасцы с бензопилами...
21.11.18 14:57
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: а что, у вас до районного центра метро нет? Источник:www.ng.kz Алекс, до райцентра мне ехать - 6км. До Гамбурга 30 км. Зачем мне Метро? Поезд " Метроном" ходит как до...
21.11.18 14:57
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Если я когда то в город - перееду, а что, у вас до районного центра метро нет?
21.11.18 14:50
Маркс
Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
Сыкымы: Люди запасаются. До следующей ярмарки... На следующей ярмарке уже более высокие цены. Стабильность цен этими же ярмарками и раскачивается. Производитель или поставщик для ярмарки сделает...
21.11.18 14:38
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: получил права и не ездит на авт Источник:www.ng.kz Если я когда то в город - перееду, тоже не буду на авто - ездить. Но я в город - не хочу, даже в наш, районный центр... :lol: :oops:
21.11.18 14:30
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Где находилась перед смертью Екатерина Пудвиль, рассказали в МВД РК

21 ноября 2018, 09:41 |  Происшествия

Тело 20-летней Екатерины Пудвиль без видимых признаков насильственной смерти обнаружили на берегу реки Тобол в Денисовском районе 14 ноября. Проведенная экспертиза установила, что причиной смерти является общее переохлаждение организма. 

Как сообщили вчера, 20 ноября, в пресс-службе МВД РК, в ходе расследования стало известно, что в день пропажи, 7 ноября, Екатерина вместе с подругами и знакомым одной из подруг, сотрудником полиции, выпивала на арендованной квартире.

Начинался вечер Екатерины в компании двух подруг. Около 23.30 одна из подруг позвонила своему знакомому, конвоиру Денисовского отдела полиции, и девушки уехали продолжать застолье к нему на квартиру.

- После часа ночи потерпевшая, почувствовав себя плохо, пыталась уйти домой будучи в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе, - но подруги ее не отпускали, предлагали лечь спать и отправиться домой утром.

Пудвиль просила подруг отдать ей куртку и помочь обуться, чтобы посидеть на свежем воздухе, но те отказались, испугавшись за нее. Позже Екатерина все же ушла без обуви.

Разыскивая девушку, компания обошла центр села, район магазина «Центральный» и котельной, и несколько ближайших улиц. На телефонные звонки Пудвиль не отвечала. Подруги с парнем пришли к выводу, что она ушла домой, и прекратили поиски.

- Следствием установлено, что конфликтов и ссор в компании не было, - пояснили в пресс-службе. - Досудебное расследование продолжается. 

В отношении сотрудника полиции сейчас проводится служебное расследование.
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