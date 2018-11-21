Где находилась перед смертью Екатерина Пудвиль, рассказали в МВД РК

Тело 20-летней Екатерины Пудвиль без видимых признаков насильственной смерти обнаружили на берегу реки Тобол в Денисовском районе 14 ноября. Проведенная экспертиза установила, что причиной смерти является общее переохлаждение организма.

Как сообщили вчера, 20 ноября, в пресс-службе МВД РК, в ходе расследования стало известно, что в день пропажи, 7 ноября, Екатерина вместе с подругами и знакомым одной из подруг, сотрудником полиции, выпивала на арендованной квартире.

Начинался вечер Екатерины в компании двух подруг. Около 23.30 одна из подруг позвонила своему знакомому, конвоиру Денисовского отдела полиции, и девушки уехали продолжать застолье к нему на квартиру.

- После часа ночи потерпевшая, почувствовав себя плохо, пыталась уйти домой будучи в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе, - но подруги ее не отпускали, предлагали лечь спать и отправиться домой утром.

Пудвиль просила подруг отдать ей куртку и помочь обуться, чтобы посидеть на свежем воздухе, но те отказались, испугавшись за нее. Позже Екатерина все же ушла без обуви.

Разыскивая девушку, компания обошла центр села, район магазина «Центральный» и котельной, и несколько ближайших улиц. На телефонные звонки Пудвиль не отвечала. Подруги с парнем пришли к выводу, что она ушла домой, и прекратили поиски.

- Следствием установлено, что конфликтов и ссор в компании не было, - пояснили в пресс-службе. - Досудебное расследование продолжается.

В отношении сотрудника полиции сейчас проводится служебное расследование.