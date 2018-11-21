Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
Владимир ФАЙЛЬ
Ярмарка сельхозпродукции пройдет в Костанае в субботу, 24 ноября на территории крытого павильона по проспекту Абая, 34, район ТД «Емшан». Начало работы в 9:00.
Фото из архива "НГ"
Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области предоставило “НГ” рекомендованные цены:
|
Наименование продукции
|
Ед.
измерения
|
Рекомендуемые
цены, тенге
|
говядина
|
кг
|
1350-1400
|
свинина
|
кг
|
1150
|
баранина
|
кг
|
1300-1400
|
конина
|
кг
|
1500-1600
|
мясо птицы (куры)
|
кг
|
700-900
|
колбаса вареная
|
кг
|
850
|
колбаса полукопченая
|
кг
|
1100
|
молоко 1,5-2,5%
|
литр
|
170-190
|
масло сливочное
|
кг
|
950-1200
|
масло СПРЭД
|
кг
|
500
|
яйцо С-1
|
за десяток
|
230
|
макаронные изделия
|
кг
|
140
|
мука высший сорт
|
кг
|
100
|
мука первый сорт
|
кг
|
80
|
хлеб
|
кг
|
68
|
сахар
|
кг
|
222
|
мед
|
кг
|
1500
|
рис
|
кг
|
220
|
масло растительное
|
кг
|
330-390
|
картофель
|
кг
|
50-65
|
морковь
|
кг
|
55-75
|
лук
|
кг
|
65-70
|
капуста
|
кг
|
65-70
|
свекла
|
кг
|
55-75
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Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
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