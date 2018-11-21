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21.11.18 14:57
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Если я когда то в город - перееду, а что, у вас до районного центра метро нет?
21.11.18 14:50
Маркс
Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
Сыкымы: Люди запасаются. До следующей ярмарки... На следующей ярмарке уже более высокие цены. Стабильность цен этими же ярмарками и раскачивается. Производитель или поставщик для ярмарки сделает...
21.11.18 14:38
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: получил права и не ездит на авт Источник:www.ng.kz Если я когда то в город - перееду, тоже не буду на авто - ездить. Но я в город - не хочу, даже в наш, районный центр... :lol: :oops:
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Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае

Владимир ФАЙЛЬ

20 ноября 2018, 12:41 |  Общество

Ярмарка сельхозпродукции пройдет в Костанае в субботу, 24 ноября на территории крытого павильона по проспекту Абая, 34, район ТД «Емшан». Начало работы в 9:00.

Фото из архива "НГ"

Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области предоставило “НГ” рекомендованные цены: 

Наименование продукции

Ед.

измерения

Рекомендуемые

цены, тенге

говядина

кг

1350-1400

свинина

кг

1150

баранина

кг

1300-1400

конина

кг

1500-1600

мясо птицы (куры)

кг

700-900

колбаса вареная

кг

850

колбаса полукопченая

кг

1100

молоко 1,5-2,5%

литр

170-190

масло сливочное

кг

950-1200

масло СПРЭД

кг

500

яйцо С-1

за десяток

230

макаронные изделия

кг

140

мука высший сорт

кг

100

мука первый сорт

кг

80

хлеб

кг

68

сахар

кг

222

мед

кг

1500

рис

кг

220

масло растительное

кг

330-390

картофель

кг

50-65

морковь

кг

55-75

лук

кг

65-70

капуста

кг

65-70

свекла

кг

55-75



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Комментарии к новости
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§ bugsy
Re: Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на...
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 20.11.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дык в магазине такие цены. нет?
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* drakon
Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15157
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.11.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bugsy:
Дык в магазине такие цены. нет?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=787968&topic_id=36174&forumid=1#787968

Из Аркалыка наверное - привезут... :lol: :-o
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§ alex_60
Re: Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1879
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.11.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
боюсь упоминать про нее..
про обязательный атрибут упоминания,
когда дается обьявление о ярмарке.
надеюсь все поняли, о чем речь.
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§ alex_60
Re: Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1879
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.11.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bugsy:
дык в магазине такие цены. нет?


сравнивать надо один продукт. одной фирмы.
молоко 1,5 в маркете деп - 156.
на ярмарке 170. какой фирмы?
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§ alex_60
Re: Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1879
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.11.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Из Аркалыка наверное - привезут...

яйца из Аркалыка всегда дешевле чем из Рудного.
всегда думаешь, они что плохие какие-то.
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§ alex_60
Re: Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1879
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.11.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
катошка по цена как-то недорого вроде.
я в сентябре в погреб по 65 брал мешками.
правда хорошую. без проволочников .
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* drakon
Re: Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15157
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.11.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
всегда думаешь, они что плохие какие-то.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33006

Так консервы, наверное привезут?... :-o
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§ alex_60
Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1879
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.11.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так консервы, наверное привезут?.


там же банки пустые на фото.
а так первые партии надо брать.
там одно мясо будет. со специями.
потом уже упростят . ну как всегда.
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§ Маркс
Re: Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 238
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.11.18 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели люди не понимают, что капиталисты никогда не будут снижать цены за красивые глаза покупателей. Просто нужно задуматься и понять, за чей счет накрывают эти банкеты, какую подножку ставят городу этими ярмарками. Если городские власти так заботятся о народе, то где ярмарки коммунальных услуг? Где распродажи электроэнергии по сниженным ценам? Где ярмарки солярки и бензина? Ни разу не видел ярмарку лекарств и медицинских услуг.

Чем содержать сахарный или яичный фонд, тратится на аренды зданий монтаж-размонтаж оборудования, перекрытия улиц, можно просто снизить на месяц цену на электроэнергию, газ, бензин, лекарства, воду или что-то важное и нужное всем жителям города. Цены от этого может и не упадут, но большая часть населения хоть сможет пару раз вдохнуть полной грудью. А ярмарки эти так, для отвода глаз и для галочки в отчете.
Профайл

* Сыкымы
Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 685
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 21.11.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Неужели люди не понимают, что капиталисты никогда не будут снижать цены за красивые глаза покупателей. Просто нужно задуматься и понять

Так что теперь - не ходить на ярмарки, ничего не покупать на распродажах?
Цитата:
Маркс:
можно просто снизить на месяц цену на электроэнергию, газ, бензин, лекарства, воду

На год вперёд не запасёшься... Ну заплатил коммуналку один раз 17 000 вместо 20 000, дальше что? Надо разбираться с ценообразованием, откуда такие цифры берутся, и урезАть аппетиты монополистов и перекупщиков. Только никто этого делать не будет.
Профайл

§ alex_60
Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1879
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.11.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Где ярмарки солярки и бензина? Ни разу не видел ярмарку лекарств и медицинских услуг.


очень хорошее предложение.

Цитата:
Маркс:
можно просто снизить на месяц цену на электроэнергию, газ,

тоже согласен.
Профайл

§ Маркс
Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 238
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.11.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
На год вперёд не запасёшься... Ну заплатил коммуналку один раз 17 000 вместо 20 000, дальше что?

Во-первых, яйцами тоже на год вперед не запасешься. Во-вторых, ярмарки снижения цен на электричество можно проводить с частотой нынешних ярмарок. В-третьих, на ярмарочные распродажи может сходить только определенная часть населения (сильные и здоровые люди, способные таскать мешки с сахаром), а в случае с водой или электроэнергией скидки упадут абсолютно всем.
Цитата:
Сыкымы:
Надо разбираться с ценообразованием, откуда такие цифры берутся, и урезАть аппетиты монополистов и перекупщиков. Только никто этого делать не будет.

Это объективный процесс развития капитализма. Остановить это невозможно. Всякие антимонопольные конторы организованы только для своего прокорма за счет тех же потребителей. Это так же бесполезно, как борьба с ветряными мельницами или с изменением климата.
Профайл

* Сыкымы
Re: Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 685
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 21.11.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Во-первых, яйцами тоже на год вперед не запасешься.

Люди запасаются. До следующей ярмарки...
Цитата:
Маркс:
Во-вторых, ярмарки снижения цен на электричество можно проводить с частотой нынешних ярмарок.

Т.е. каждый месяц, кроме летнего периода?
Цитата:
Маркс:
Это объективный процесс развития капитализма.

Только капитализм у нас диковатый какой-то. У нормального капитализма цены формируются исходя из реальных рыночных факторов (себестоимость, конкуренция, окупаемость, платёжеспособность потребителяи т.д.) и никто за здорово живёшь цену не поднимет. А у нас что? Подняли пенсии и зарплаты бюджетникам - надо поднять цены на свою продукцию. Ну а что - у людей же деньги появились. Подняли цены монополисты (газ, электричество, за ними - вода, отопление), следом потянулись арендодатели (с какого перепуга, если коммуналку оплачивает арендатор?), за ними - остальные, так как у них расходы увеличились за свет, воду, отопление, аренду помещений. А в оконцовке всё оплачивает конечный потребитель. И так - до бесконечности.
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§ Маркс
Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 238
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.11.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Люди запасаются. До следующей ярмарки...

На следующей ярмарке уже более высокие цены. Стабильность цен этими же ярмарками и раскачивается. Производитель или поставщик для ярмарки сделает скидку, по причине рекламы или по приказу, это не важно. Потом ему необходимо вернуть свои затраты, вот цены и ползут.
Цитата:
Сыкымы:
Т.е. каждый месяц, кроме летнего периода?

Да с какой угодно частотой, если бюджет позволяет. Повторюсь, что это гораздо справедливее, потому что для всех, а не только для умеющих хорошо толкаться локтями.Цитата:
Сыкымы:
У нормального капитализма цены формируются исходя из реальных рыночных факторов (себестоимость, конкуренция, окупаемость, платёжеспособность потребителяи т.д.) и никто за здорово живёшь цену не поднимет.

Никакого нормального капитализма не существует. Сам факт наличия капитализма - это уже ненормально. Единственно с чем могу согласиться, это с тем, что цены формируются исходя из платежеспособности потребителя. Никакой себестоимости и конкуренции попросту не существует. Конкуренция - это просто невозможность договориться, но это дело наживное. А себестоимость продукции - это самый большой миф, которым постоянно потчуют доверчивого потребителя. На самом деле, чем больший пузырь производителю удастся надуть, тем больше капитализация и цена продукции. Сколько по-Вашему себестоит песня Ф. Киркорова про грезы алкоголички или скрипт блокировки сайта НГ?
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