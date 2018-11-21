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На границе под Челябинском задержали грузовик с 17 тоннами молочной продукции из Костаная

18 ноября 2018, 08:22 |  Общество

На контрольно-пропускном пункте "Бугристое" (Челябинская область)  российские таможенники задержали машину, которая везла 17 тонн молочной продукции, произведенной в Мендыкаринском районе Костанайской области.

Фото пресс-службы Управления Россельхознадзора по ЧО

14,5 тонн масла и спредов растаяло из-за ненадлежащей температуры перевозки,  сообщает троицкое агентство новостей «Доступ».

Всего в грузовике обнаружили почти 17 тонн молочной продукции, которую везли в Москву.

- При досмотре выяснилось, что в машине перевозилось 14,5 тонны масла сливочного и спреда, почти тонна молока и 1,3 тонны сыра.

- Чтобы сыр и молоко не перемерзли, начальство велело водителю выставить в рефрижераторе "щадящую" температуру – плюс 2 градуса. Однако в удостоверении качества сказано, что масло нужно перевозить при 16 градусах со знаком "минус", иначе это будет нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства, – говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

В связи с этим должностные лица Россельхознадзора приняли решение о возврате машины в место отправления. Водитель привлечен к административной ответственности.

 
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Комментарии к новости
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§ Монгол Шуудан
Re: На границе под Челябинском задержали грузовик с 17 тоннами...
Монгол Шуудан


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 507
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 18.11.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель захотел сэкономить для себя немножечко солярки, поставил на рефе +2 вместо -16. Но это же наверняка недружественный выпад со стороны Россельхознадзора. Который пытается помешать экономикам двух стран.
И ничего что масло оказалось растаявшим и возможно испорченным, главное осудить
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§ Монгол Шуудан
Re: На границе под Челябинском задержали грузовик с 17 тоннами...
Монгол Шуудан


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 507
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 18.11.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таможни на Бугристом уже лет как нет.
А господа Писатели от НГ.
Позвольте уже величать вас писателями, вместо журналистов. Раз у вас Россельхознадзор и таможня -однокоренные слова
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§ 211
На границе под Челябинском задержали грузовик с 17 тоннами молочной продукции из Костаная
211


(Пользователи)
Сообщений: 6372
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.11.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виноватым сделали как обычно стрелочника..
Он наверно впервые в жизни на фуре с холодильником гонял и не знал правил перевозки продуктов..
То сварной с последними допусками работы виноват в повышении цен на топливо по всей стране, то теперь какой то новичок, впервые севший как оказалось за руль серьезной машЫны, виноват..
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§ Menden1968
Re: На границе под Челябинском задержали грузовик с 17 тоннами...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.18 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
....... говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

...а что вы хотели Россия не пропускает нашу Европейскую намного качественую молочную продукцию, я уже не говорю о наших прекрасных помидорах,огурцих,яблоках,сливах гранат,а вы хотите чтоб они пропускали вашу более низкого качества продукцию и то перевозимая с нарушением санитарных норм.
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§ Menden1968
Re: На границе под Челябинском задержали грузовик с 17 тоннами...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.18 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://ria.ru/economy/20181118/1533032872.html?referrer_block=index_main_4

....не шутите с Россельхознадзором всё очень серьёзно.
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§ Vital
На границе под Челябинском задержали грузовик с 17 тоннами молочной продукции из Костаная
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.11.18 - 01:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:

Вабщето нужно быть идиотом. Что б с экономить салярку и при этом в ляпатся на круглую сумму.
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§ Vital
На границе под Челябинском задержали грузовик с 17 тоннами молочной продукции из Костаная
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.11.18 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:

Вторе. Как бы вроде есть таможня на бугристом..почему вы решили что нету)))
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§ Menden1968
На границе под Челябинском задержали грузовик с 17 тоннами молочной продукции из Костаная
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.18 - 03:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель захотел сэкономить для себя немножечко солярки, поставил на рефе +2 вместо -16. Но это же наверняка недружественный выпад со стороны Россельхознадзора. Который пытается помешать экономикам двух стран.
И ничего что масло оказалось растаявшим и возможно испорченным, главное осудить

----да я соглашусь самое главное осудить, и что тут такого ну захотел водитель немного на солярочке сыкономить,ну пропустили бы этот низкокачественную продукцию, доставил он груз получателю они посмотрят на этот продукт и скажут иди ты с этим товаром,да и если дошло до прилавка продавец должен обьяснять покупателю....понимаетили масло из дружественного Казахстана из Боровского молокозавода вёз водитель и решили его начальники сыкономить на саляре не включал холодильную установку и оно немного извените растаяло....
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§ Menden1968
На границе под Челябинском задержали грузовик с 17 тоннами молочной продукции из Костаная
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.18 - 04:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виноватым сделали как обычно стрелочника..
Он наверно впервые в жизни на фуре с холодильником гонял и не знал правил перевозки продуктов..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36166&post_id=787841&order=0&viewmode=flat&pid=787647&forumid=1#787841
.....Марик я знаю этого водилу,он из Талапкера и вообще не водитель а чабан просто его попросили отвести груз,он не в курсе как работать с холодильными установки.......надо просто понять и пропустить
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§ 211
На границе под Челябинском задержали грузовик с 17 тоннами молочной продукции из Костаная
211


(Пользователи)
Сообщений: 6372
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.11.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:

Серьезный бизнес и нанял такого работника..
Ога, верю..
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§ Menden1968
Re: На границе под Челябинском задержали грузовик с 17 тоннами...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серьезный бизнес и нанял такого работника..
Ога, верю..

.....верь,верь вот твои и 200 евро вылезли, скупой платит дважды , а кто пострадал бизнесмен это убытки у него ,а с брущаткой кто страдает правильно государство....
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§ Тот самый
Re: На границе под Челябинском задержали грузовик с 17 тоннами...
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.11.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
...а что вы хотели Россия не пропускает нашу Европейскую намного качественую молочную продукцию, я уже не говорю о наших прекрасных помидорах,огурцих,яблоках,сливах гранат,а вы хотите чтоб они пропускали вашу более низкого качества продукцию и то перевозимая с нарушением санитарных норм.


Это какую такую "нашу Европейскую"? В Новосибирске жил, вашу Европейскую есть невозможно, а нашу казахскую наоборот местные рубают только шум стоит. Серьезно, тушенку брали российскую, пока из неё что-то сделаешь, она вся просто растает на сковороде.... "А мясо?! Мясо-то где?"- думаешь ты прыгая вокруг ))) Возили свою тушенку, мясо как мясо. Чтоб там покупать еду по качеству как здесь в Кустанае, надо раза в 2-2,5 больше отдавать. Даже вода в 5-литровках и хлеб двое минимум дороже.

А сравнимые по стоимости продукты даже брать не стоит, сдуру в Магнитогорске как-то купили пельмени "Алешка", на вид ничего были. Мама дорогая, там вместо мяса что-то вроде смеси фарша, жира и прожилок с бумагой. Также с пряниками и конфетами, возьмите российские - на обороте полный букет E100-E400, эмульгаторов, красителей и пр. И возьмите Мичуринские, да упакованы в неказистый пакет, но знаешь что более-менее натуральный продукт.

Потому и делают бизнес белорусы и мы на поставках продовольствия в Россию.

А по теме: или перевозчик чудак, во что слабо верится. Ведь 14 тонн масла по стоимости как 140 тонн молока, вряд ли бы кто-то так рисковал из-за 1 тонны молока. Сломался может рефрижератор или все-таки так хотел сэкономить... Непонятно.
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