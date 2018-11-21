Форум
Маркс
Город Солнца
alex_60: я за веткой темы слежу. потому что хожу рядом. Резня на Алтынсарина продолжается. Под таким заголовком должны были выйти сегодня все местные газеты. Безжалостные техасцы с бензопилами...
21.11.18 14:57
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: а что, у вас до районного центра метро нет? Источник:www.ng.kz Алекс, до райцентра мне ехать - 6км. До Гамбурга 30 км. Зачем мне Метро? Поезд " Метроном" ходит как до...
21.11.18 14:57
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Если я когда то в город - перееду, а что, у вас до районного центра метро нет?
21.11.18 14:50
Маркс
Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
Сыкымы: Люди запасаются. До следующей ярмарки... На следующей ярмарке уже более высокие цены. Стабильность цен этими же ярмарками и раскачивается. Производитель или поставщик для ярмарки сделает...
21.11.18 14:38
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: получил права и не ездит на авт Источник:www.ng.kz Если я когда то в город - перееду, тоже не буду на авто - ездить. Но я в город - не хочу, даже в наш, районный центр... :lol: :oops:
21.11.18 14:30
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Автопробегом отметили День памяти жертв ДТП в Костанае

Артём МАРУСИЧ

17 ноября 2018, 21:29 |  Общество

Сегодня, 17 ноября, колонна из десятка автомобилей в сопровождении полицейских проехала от железнодорожного вокзала до Парка 25-летия независимости по улице Гашека.

- Согласно резолюции ассамблеи ООН, День памяти жертв ДТП проводится каждое третье воскресенье ноября, - рассказала “НГ” старший инспектор отдела местной полицейской службы управления полиции города Костанай, майор полиции Елена МАГАСУМОВА. -  В связи с этим с 12 по 18 ноября на территории всей республики проводится широкомасштабная акция “Неделя безопасности дорожного движения”. Всю неделю мы проводили различные мероприятия, а сегодня завершающее - автопробег.


В финальной точке маршрута, на набережной в КЖБИ, к участникам акции присоединились дети, гуляющие в парке. Они совместно с полицейскими запустили в небо черные и белые воздушные шары.


В этот же день завершился и конкурс “Будущий водитель”, традиционно проводимый в рамках “Недели безопасного дорожного движения”. В нем приняли участие 10 учащихся из 4 автошкол. Все участники были поощрены призами и грамотами. По результатам этапов "Лучший знаток ПДД" и "Лучший водитель" первое место занял Даулет КУДАБАЕВ.

- Нужно было решить теоретические задания и выполнить практические упражнения, - рассказал “НГ” победитель конкурса. - Призы давали, различные комплектующие для автомобиля. Мне достался компрессор и система подогрева сидений.

Акция затронула и совсем маленьких граждан. Полицейские совместно с отделом образования провели в костанайских школах и детских садах конкурс на лучший тематический рисунок.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
21.11.18 12:44 Шекспировские страсти в ритме фламенко: в Костанае выступили артисты из Испании
21.11.18 11:39 Билеты в кино и театр разыграют среди доноров крови в Костанае
21.11.18 09:41 Где находилась перед смертью Екатерина Пудвиль, рассказали в МВД РК
20.11.18 16:41 «Он сказал: Бек передал тебе бабки» - экс-начальник УБОП Костанайской области дал показания в суде
20.11.18 15:56 В Аркалыке провели "холодный запуск" мясокомбината
20.11.18 12:41 Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
20.11.18 10:47 Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимая встряска
20.11.18 08:53 Об отключении электроэнергии сообщили в акимате Костаная
19.11.18 20:47 Многоэтажный дом для врачей планируют построить в Костанае
19.11.18 18:27 Экзотический для наших краев улов удивил опытных костанайских рыбаков

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Vital
Re: Автопробегом отметили День памяти жертв ДТП в Костанае
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.11.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не комплектующие для авто А автоаксессуары...)))
Победитель будь осторожен, попец может загорается от китайского барахла. Не стоит всякую фигню тащить в авто если изначально это не было предусмотрено заводом изготовителем..
Профайл

§ 211
Автопробегом отметили День памяти жертв ДТП в Костанае
211


(Пользователи)
Сообщений: 6372
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.11.18 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Когда товарищ спалил брюки себе об попогрейку, свою я тоже закинул нафик в гараж..
Уже лет как 7 она там валяется по углам, даже дать кому то опасаешся и жалко выкинуть, новая практически..
Так что согласен с Виталом, поосторожней с этим аксессуаром..

[Исправлено: 211, 18.11.2018 - 00:40]
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 94
Пользователей: 2
Всего: 96

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх