Отправлено: - 16:43

saba:

Люди потихоньку звереют на этой войне, теряют человеческий облик.Я сейчас даже никого не обвиняю,просто констатирую факт. Дай Бог чтобы это с нами не случилось

Цитата:Уже случилось и давно.Z-патриоты воспринимают тех, кто против войны, как личное оскорбление, постоянно ноют и жалуются.Вон в прокуратуру уже собирают письма..Хотя казалось бы, ну сказал ты что против войны, ты же лично никого их не оскорбляешь, не обзываешь..Да, порой ржешь над ними с сарказмом..А не тут то было.Все воспринимается очень серьезно и пишется ими с какой то ненавистью..