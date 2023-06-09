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≡ Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди пришли в регион
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46951
Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди пришли в регион
Отправлено: 09.06.23 - 22:12
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Обряд Тасаттык провели в парке 25-летия независимости. Верующие молились с просьбой о дожде во время засухи. Резать корову во время мероприятия не стали. В парк приезжал и аким Костанайской области Кумар Аксакалов.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
299
Re: Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди...
Отправлено: 09.06.23 - 22:12
#1
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Однажды, когда я был ребенком, у меня заболел зуб. Мама умыла меня святой водой, и боль от осознания отсталости родителей приглушила зубную боль.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26268
Re: Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди...
Отправлено: 09.06.23 - 22:35
#2
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Цитата:
Резать корову во время мероприятия не стали

Если просите дождя, то жертвоприношение обязательно, зачем иначе такое?
Как вариант, может теперь по вацапу начать молиться и просить дождя, без жертвенного ритуала?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
54
Re: Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди...
Отправлено: 10.06.23 - 09:31
#3
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и как сей митинг был организован? как там, за сколько недель заявку подавали? как аргументировали "общественную значимость"?
Цитата:
111:
может теперь по вацапу начать молиться...?

поскольку эффективность равноодинакова в случаях : не молиться вообще, молиться по ватсапу (или любому другому мессенджеру), и молиться по так называемому канону; то почему бы и нет.
Цитата:
то пожалей наших безгрешных детей и животных...

Источник:

а! вот оно что! прям в текстах прописано - "в случае чего, прикрывайтесь детьми". а я всё гадаю откуда этот детский фетиш взялся.
Цитата:
Ильяс:
Мама умыла меня святой водой, и боль от осознания отсталости родителей приглушила зубную боль.

браво!!!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1213
Re: Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди...
Отправлено: 10.06.23 - 10:25
#4
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Цитата:
111:
может теперь по вацапу начать молиться

И правда,такое средневековье.. Дождя долго нет и он и так пойдёт на днях. Мы же не в Сахаре живём. Куда катимся.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25919
Re: Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди...
Отправлено: 10.06.23 - 10:56
#5
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Корову, чёрную, резать - надо... :-o
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3022
Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди пришли в регион
Отправлено: 10.06.23 - 11:11
#6
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Шёл 23-й год 21-го века! Мракобесие крепчало!
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3022
Re: Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди...
Отправлено: 10.06.23 - 11:22
#7
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А ведь арабы живущие в Аравийской пустыне и не знают, как сделать так чтобы каждый день в пустыне дождь шёл! Надо всего-то каждый день тасаттык устраивать и корову резать. И тогда жили бы они не пустыне, а в джунглях!.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15765
Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди пришли в регион
Отправлено: 10.06.23 - 11:49
#8
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Цитата:
Сабыр:
такое средневековье..

В религии и молитвах есть второе, неочевидное, дно. Это и единение людей, и прислушивание каждого из них к себе - пусть объективно эти ритуалы не имеют никакой силы, но после этой молитвы каждый из них станет немного добрее и терпимее, если есть хоть кроха веры в то что дождя нет из-за их грехов. Каждая молитва - своего рода медитация, которая способствует концентрации мыслей на чем-то одном и "разгрузке" мозга от житейских проблем.
Кроме того - эти люди собрались, пожертвовав личным временем, чтобы был дождь ВСЕМ. Да, объективно это ничего не меняет, но у многих ли будет такая готовность? И можно быть уверенным что бОльшая часть из них и реально могут помочь при каком-то несчастье или беде.
Не стоит их осуждать - они совершенно ничего плохого не сделали.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
924
Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди пришли в регион
Отправлено: 10.06.23 - 12:03
#9
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Цитата:
Victor Yang:
ничего плохого не сделали

Это, как посмотреть...
Про "окно Овертона" слышали?
И всё большое начинается с малого.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1213
Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди пришли в регион
Отправлено: 10.06.23 - 12:18
#10
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Цитата:
Victor Yang:
Не стоит их осуждать

Цитата:
Skeptic:
И всё большое начинается с малого
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1092
Re: Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди...
Отправлено: 10.06.23 - 15:28
#11
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Посмотрите фильм "Фараон".
Очень показательные кадры с затмением
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