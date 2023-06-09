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Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди пришли в регион
Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди пришли в регион
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46951
Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди пришли в регион
Отправлено: 09.06.23 - 22:12
Обряд Тасаттык провели в парке 25-летия независимости. Верующие молились с просьбой о дожде во время засухи. Резать корову во время мероприятия не стали. В парк приезжал и аким Костанайской области Кумар Аксакалов.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 299
Re: Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди...
Отправлено: 09.06.23 - 22:12
Однажды, когда я был ребенком, у меня заболел зуб. Мама умыла меня святой водой, и боль от осознания отсталости родителей приглушила зубную боль.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 26268
Re: Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди...
Отправлено: 09.06.23 - 22:35
Цитата:
Если просите дождя, то жертвоприношение обязательно, зачем иначе такое?
Как вариант, может теперь по вацапу начать молиться и просить дождя, без жертвенного ритуала?
Резать корову во время мероприятия не стали
Если просите дождя, то жертвоприношение обязательно, зачем иначе такое?
Как вариант, может теперь по вацапу начать молиться и просить дождя, без жертвенного ритуала?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 54
Re: Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди...
Отправлено: 10.06.23 - 09:31
и как сей митинг был организован? как там, за сколько недель заявку подавали? как аргументировали "общественную значимость"?
Цитата:
поскольку эффективность равноодинакова в случаях : не молиться вообще, молиться по ватсапу (или любому другому мессенджеру), и молиться по так называемому канону; то почему бы и нет.
Цитата:
а! вот оно что! прям в текстах прописано - "в случае чего, прикрывайтесь детьми". а я всё гадаю откуда этот детский фетиш взялся.
Цитата:
браво!!!
Цитата:
111:
может теперь по вацапу начать молиться...?
может теперь по вацапу начать молиться...?
поскольку эффективность равноодинакова в случаях : не молиться вообще, молиться по ватсапу (или любому другому мессенджеру), и молиться по так называемому канону; то почему бы и нет.
Цитата:
то пожалей наших безгрешных детей и животных...
Источник:
Источник:
а! вот оно что! прям в текстах прописано - "в случае чего, прикрывайтесь детьми". а я всё гадаю откуда этот детский фетиш взялся.
Цитата:
Ильяс:
Мама умыла меня святой водой, и боль от осознания отсталости родителей приглушила зубную боль.
Мама умыла меня святой водой, и боль от осознания отсталости родителей приглушила зубную боль.
браво!!!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1213
Re: Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди...
Отправлено: 10.06.23 - 10:25
Цитата:
И правда,такое средневековье.. Дождя долго нет и он и так пойдёт на днях. Мы же не в Сахаре живём. Куда катимся.
111:
может теперь по вацапу начать молиться
может теперь по вацапу начать молиться
И правда,такое средневековье.. Дождя долго нет и он и так пойдёт на днях. Мы же не в Сахаре живём. Куда катимся.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25919
Re: Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди...
Отправлено: 10.06.23 - 10:56
Корову, чёрную, резать - надо...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3022
Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди пришли в регион
Отправлено: 10.06.23 - 11:11
Шёл 23-й год 21-го века! Мракобесие крепчало!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3022
Re: Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди...
Отправлено: 10.06.23 - 11:22
А ведь арабы живущие в Аравийской пустыне и не знают, как сделать так чтобы каждый день в пустыне дождь шёл! Надо всего-то каждый день тасаттык устраивать и корову резать. И тогда жили бы они не пустыне, а в джунглях!.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15765
Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди пришли в регион
Отправлено: 10.06.23 - 11:49
Цитата:
В религии и молитвах есть второе, неочевидное, дно. Это и единение людей, и прислушивание каждого из них к себе - пусть объективно эти ритуалы не имеют никакой силы, но после этой молитвы каждый из них станет немного добрее и терпимее, если есть хоть кроха веры в то что дождя нет из-за их грехов. Каждая молитва - своего рода медитация, которая способствует концентрации мыслей на чем-то одном и "разгрузке" мозга от житейских проблем.
Кроме того - эти люди собрались, пожертвовав личным временем, чтобы был дождь ВСЕМ. Да, объективно это ничего не меняет, но у многих ли будет такая готовность? И можно быть уверенным что бОльшая часть из них и реально могут помочь при каком-то несчастье или беде.
Не стоит их осуждать - они совершенно ничего плохого не сделали.
Сабыр:
такое средневековье..
такое средневековье..
В религии и молитвах есть второе, неочевидное, дно. Это и единение людей, и прислушивание каждого из них к себе - пусть объективно эти ритуалы не имеют никакой силы, но после этой молитвы каждый из них станет немного добрее и терпимее, если есть хоть кроха веры в то что дождя нет из-за их грехов. Каждая молитва - своего рода медитация, которая способствует концентрации мыслей на чем-то одном и "разгрузке" мозга от житейских проблем.
Кроме того - эти люди собрались, пожертвовав личным временем, чтобы был дождь ВСЕМ. Да, объективно это ничего не меняет, но у многих ли будет такая готовность? И можно быть уверенным что бОльшая часть из них и реально могут помочь при каком-то несчастье или беде.
Не стоит их осуждать - они совершенно ничего плохого не сделали.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 924
Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди пришли в регион
Отправлено: 10.06.23 - 12:03
Цитата:
Это, как посмотреть...
Про "окно Овертона" слышали?
И всё большое начинается с малого.
Victor Yang:
ничего плохого не сделали
ничего плохого не сделали
Это, как посмотреть...
Про "окно Овертона" слышали?
И всё большое начинается с малого.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1213
Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди пришли в регион
Отправлено: 10.06.23 - 12:18
Цитата:
Цитата:
Victor Yang:
Не стоит их осуждать
Не стоит их осуждать
Цитата:
Skeptic:
И всё большое начинается с малого
И всё большое начинается с малого
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1092
Re: Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди...
Отправлено: 10.06.23 - 15:28
Посмотрите фильм "Фараон".
Очень показательные кадры с затмением
Очень показательные кадры с затмением
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