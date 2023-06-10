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БЕГИ, МИКОЛА, БЕГИ!На Ореховском направлении российские войска не просто отбили атаку ВСУ, но обратили украинских боевиков в бегство: "Кричали в эфир, как все плохо".На Запорожской части фронта под Ореховом русские войска отбили атаку украинских боевиков. Об этом пишет в своём телеграм-канале политолог Сергей Карнаухов со ссылкой на бойца с позывным Атлет,создателя телеграм-канала "Архангел Спецназ". Часть наступающих была убита, часть – бежала, входе отражения атаки была уничтожена и иностранная техника.Наши бойцы обратили ВСУ в бегство – известно, что боевики запрашивали эвакуацию, однако план с эвакуацией потерпел провал."Противник запрашивал эвакуацию, кричал в эфир как всё плохо, машины для эвакуации подъехать не смогли, были уничтожены расчётами ПТРК", - указано в сообщении.Напомним, в ночь на пятницу на Запорожском участке также было неспокойно. Интенсивные бои шли всю ночь и первую половину дня. Враг бросал в атаки западную военную технику и живую силу. Техника в итоге горела, а количество погибших и раненых украинцев никто особо не уточнял.