БЕГИ, МИКОЛА, БЕГИ! На Ореховском направлении российские войска не просто отбили атаку ВСУ, но обратили украинских боевиков в бегство: "Кричали в эфир, как все плохо". На Запорожской части фронта под Ореховом русские войска отбили атаку украинских боевиков. Об этом пишет в своём телеграм-канале политолог Сергей Карнаухов со ссылкой на бойца с позывным Атлет,создателя телеграм-канала "Архангел Спецназ". Часть наступающих была убита, часть – бежала, входе отражения атаки была уничтожена и иностранная техника.Наши бойцы обратили ВСУ в бегство – известно, что боевики запрашивали эвакуацию, однако план с эвакуацией потерпел провал. "Противник запрашивал эвакуацию, кричал в эфир как всё плохо, машины для эвакуации подъехать не смогли, были уничтожены расчётами ПТРК", - указано в сообщении.Напомним, в ночь на пятницу на Запорожском участке также было неспокойно. Интенсивные бои шли всю ночь и первую половину дня. Враг бросал в атаки западную военную технику и живую силу. Техника в итоге горела, а количество погибших и раненых украинцев никто особо не уточнял.
ВОДА УХОДИТ! Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об обстановке с подтоплением территорий региона на утро 10 июня:«Уровень воды в Новой Каховке за сутки упал на 3 метра до отметки 7 метров. В городе началась откачка воды и уборка мусора с улиц.Падает уровень воды и в низовьях Днепра: в Алешках за сутки на 2 метра (с отметки 5 метров до 3 метров), в Голой Пристани на 1 метр (с отметки 5 метров до 4 метров)».За предыдущие дни из этих районов эвакуировано более 6 тысяч человек, в том числе 235 детей и 81 маломобильный гражданин.Спасением пострадавших занимается вся Россия: работают 795 спасателей со всей страны и 344 единицы техники.
ВСУ нанесли удар по центрам временного размещения эвакуированных из затопленных населённых пунктов в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Националисты использовали британские ракеты "для мира".
Приблизительно в 5 часов утра украинская армия нанесла ещё серию ударов по пунктам временного размещения людей, находящихся на Арабатской стрелке. По предварительной информации, били британскими ракетами Storm Shadow."Уже известно об одной погибшей женщине", - написал Сальдо в своём Telegram-канале.Он добавил, что ВСУ продолжают бить по населённому пункту Железный порт. Отель "Позитив" разрушен.Для атак по гражданской инфраструктуре националисты используют ракеты, которые были поставлены Киеву "для мира". Кроме того, продолжается преследование первых лиц Херсонщины, террор населения.Сальдо пообещал, что жители региона не сдадутся, а киевский режим очень скоро настигнет возмездие.
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