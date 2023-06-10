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≡ Как коллекционер стал художником - Выставка картин из частного собрания открылась в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46951
Как коллекционер стал художником - Выставка картин из частного собрания открылась в Костанае
Отправлено: 10.06.23 - 13:20
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Никак не ожидаешь услышать, что житель небольшого города, простой преподаватель, коллекционирует картины. Но любовь к искусству не спрашивает прописку, она просто приходит к человеку и берет его в заложники до конца жизни.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26268
Re: Как коллекционер стал художником - Выставка картин из...
Отправлено: 10.06.23 - 13:20
#1
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Круто блин..
Научиться видеть и рисовать в таком возрасте..
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