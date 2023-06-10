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≡ На границе России с Казахстаном вновь большие очереди
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46951
На границе России с Казахстаном вновь большие очереди
Отправлено: 10.06.23 - 11:35
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Об очередях на пункте пропуска "Кайрак" сообщают сегодня, 10 июня, читатели "НГ". Причем если раньше на долгое ожидание жаловались дальнобойщики, то сейчас - те, кто пересекает границу на легковых автомобилях.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15765
Re: На границе России с Казахстаном вновь большие очереди
Отправлено: 10.06.23 - 11:35
#1
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И что удивительного? 6 мая точно так же было - в России длинные выходные (12 июня - день России) - вот и поехали к родственникам в Казахстан многие.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
924
Re: На границе России с Казахстаном вновь большие очереди
Отправлено: 10.06.23 - 12:08
#2
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В рамках продекларированного в ЕАЭС "свободного передвижения товаров, услуг и рабочей силы" на границах вообще, самое большое, должен стоять простой шлагбаум для проверки паспортов. На всё про всё - 2-3 минуты и поехал дальще.
Но чиновники тупо никак не могут оторваться от кормушки.
...
Если кто помнит... Какие телодвижения приходилось совершать одно время, чтобы оформить машину при пересечении границы. Кто-то хорошо на этом зарабатывал.
Потом здравый смысл проснулся, эту бодягу отменили. Людям стало проще, потеряли только чиновники.
Так и здесь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26268
Re: На границе России с Казахстаном вновь большие очереди
Отправлено: 10.06.23 - 13:11
#3
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А кто виноват, если мобиков теперь мобилизуют через СМС рассылки?
Идите и парьте российскому руководству нервы..
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