Отправлено: - 11:49

Сабыр:

такое средневековье..

Цитата:В религии и молитвах есть второе, неочевидное, дно. Это и единение людей, и прислушивание каждого из них к себе - пусть объективно эти ритуалы не имеют никакой силы, но после этой молитвы каждый из них станет немного добрее и терпимее, если есть хоть кроха веры в то что дождя нет из-за их грехов. Каждая молитва - своего рода медитация, которая способствует концентрации мыслей на чем-то одном и "разгрузке" мозга от житейских проблем.Кроме того - эти люди собрались, пожертвовав личным временем, чтобы был дождь ВСЕМ. Да, объективно это ничего не меняет, но у многих ли будет такая готовность? И можно быть уверенным что бОльшая часть из них и реально могут помочь при каком-то несчастье или беде.Не стоит их осуждать - они совершенно ничего плохого не сделали.