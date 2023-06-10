Re: На границе России с Казахстаном вновь большие очереди

Отправлено: - 12:08

В рамках продекларированного в ЕАЭС "свободного передвижения товаров, услуг и рабочей силы" на границах вообще, самое большое, должен стоять простой шлагбаум для проверки паспортов. На всё про всё - 2-3 минуты и поехал дальще.

Но чиновники тупо никак не могут оторваться от кормушки.

...

Если кто помнит... Какие телодвижения приходилось совершать одно время, чтобы оформить машину при пересечении границы. Кто-то хорошо на этом зарабатывал.

Потом здравый смысл проснулся, эту бодягу отменили. Людям стало проще, потеряли только чиновники.

Так и здесь.