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Моральные уроды празднуют гибель русского парня, которого съела акула.От такого оскотинивания обалдел даже Арестович…Twitter заполонили тысячи радостных украинских комментариев по поводу трагической гибели 23-летнего русского парня, которого прямо на глазах отдыхающих сожрала акула в египетской Хургаде.Одни начали хвалить акулу за то, что она расправилась с ни в чём не повинным человеком. Другие признались, что жуткие кадры нападения морского хищника — это лучшее, что они видели за долгое время:"Даже акула знает, что надо уничтожать (русских)", "Смотрю, как акула жрёт (русского) и улыбаюсь", "А вы видели как акула ест (русского)?". Немного пришитой к рукаву жёлтой звездой Давида повеяло, не находите?Такая кровожадность шокировала даже самых прожжёных украинских пропагандистов. Пользователь с ником "Проф. Преображенский", который входит в сетку киевской ботофермы, напомнил, что акула сожрала не Путина, не Суровикина, не Пригожина и не Соловьёва. А обычного русского парня. Более того - того самого "правильного русского", который уехал из России (погибший эмигрировал из Балашихи в Египет)."Эти комментарии пишут те же самые люди, которые остальное время уверяют нас, что русские - генетически бесчеловечны и их нельзя пускать в цивилизованный мир", - пишет "профессор".Не остался в стороне и гламурный ASMR-голос Киева Алексей Арестович, который с ужасом обнаружил расчеловечивание украинцев. Видать, убаюкивающий шёпот не на всех действует успокаивающе."Судя по количеству и качеству шуточек про убитого акулой русского, расчеловечивание уже тут. А это значит, что вы проиграли. Вы, такие красивые, проиграли скучному серому злу. И сами стали злом", - приговорил своих сограждан бывший советник офиса Зеленского.Отметим, что "оскотинивание киевских урапатриотов", о котором говорит Арестович, началось не сегодня и даже не вчера. Все мы помним пляски на костях в украинском сегменте Facebook* и Twitter по поводу смерти певца Иосифа Кобзона (народного артиста Украины, между прочим) и трагически погибшего филантропа Доктора Лизы. А какой праздник был на Украине, когда в Иркутске люди массово умирали от отравления "Боярышником" - словами не передать. Ну и новость о трагической смерти бывшего главы МЧС Евгения Зиничева, который разбился, спасая человека, поклонники Бандеры тоже встретили с ликованием. Тогда отметились даже украинские порталы, которые выкатили язвительные фельетоны, ведь смерть человека, который тебе ничего плохого не сделал, это ведь так смешно