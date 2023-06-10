Re: Автобусное сообщение, ремонт школ, водоснабжение - Проблемы...

Отправлено: - 06:32

Аким области свято верит в то, что сельхозпроизводители должны не заниматься своим прямым делом то есть сеять, убирать урожай, выращивать скотину.Их главное предназначение содержать село. Где и в каких нормативах это записано, даже он сам ответить наверное не сможет.