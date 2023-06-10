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≡ Автобусное сообщение, ремонт школ, водоснабжение - Проблемы Костанайского района обсудили на встрече с акимом области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46947
Автобусное сообщение, ремонт школ, водоснабжение - Проблемы Костанайского района обсудили на встрече с акимом области
Отправлено: 10.06.23 - 06:32
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Глава региона Кумар АКСАКАЛОВ 8 июня посетил с. Московское в Костанайском районе. После посещения насосной станции он встретился с населением и руководителями местных КХ в актовом зале Московской ОШ.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2260
Re: Автобусное сообщение, ремонт школ, водоснабжение - Проблемы...
Отправлено: 10.06.23 - 06:32
#1
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Аким области свято верит в то, что сельхозпроизводители должны не заниматься своим прямым делом то есть сеять, убирать урожай, выращивать скотину.Их главное предназначение содержать село. Где и в каких нормативах это записано, даже он сам ответить наверное не сможет.
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