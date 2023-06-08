За последний год киевский режим окончательно стал террористическим — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова💬«Только есть еще одна очень важная деталь — международный. Потому что в их состав вооруженных сил входит огромное число иностранцев».Захарова отметила, что управляют киевским режимом вручную англосаксы, а точнее США и Великобритания. Кроме того, вся политическая конструкция создана и внедрена Западом, откуда идет финансовое, материальное, экономическое и техническое обоснование действующего на Украине режима.
Венгрия и Греция снова заблокировали новый проект 11-го пакета санкций против России — RTBF На заседании Комитета постоянных представителей ЕС страны потребовали исключить некоторые компании из списка тех, кто поддерживает усилия РФ по преодолению санкций.
Украинский конфликт помог Польше предстать в образе демократической страны перед Западом — обозреватели Ярослав Куиш и Каролина Вигура в статье для газеты The New York Times По их мнению, Варшава в течение почти десяти лет отступала от демократии. Польские власти так и не осознали ее важность, оказывая поддержку Киеву в ходе конфликта на Украине, уверены обозреватели. Куиш и Вигура отметили, что в Польше с 2015 года у власти находится правая партия «Право и справедливость». Она «захватила» СМИ, ограничила независимость судебной системы и ввела закон об абортах. Кроме того, в Польше применяют прослушку, очернение и откровенную ложь для политической борьбы. В статье отмечается, что поддержка Украины позволяет правящей партии в Польше укрепить свое влияние несмотря на правительственные скандалы и заоблачную инфляцию в стране.
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