Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 16:30

Украинский конфликт помог Польше предстать в образе демократической страны перед Западом — обозреватели Ярослав Куиш и Каролина Вигура в статье для газеты The New York Times По их мнению, Варшава в течение почти десяти лет отступала от демократии. Польские власти так и не осознали ее важность, оказывая поддержку Киеву в ходе конфликта на Украине, уверены обозреватели. Куиш и Вигура отметили, что в Польше с 2015 года у власти находится правая партия «Право и справедливость». Она «захватила» СМИ, ограничила независимость судебной системы и ввела закон об абортах. Кроме того, в Польше применяют прослушку, очернение и откровенную ложь для политической борьбы. В статье отмечается, что поддержка Украины позволяет правящей партии в Польше укрепить свое влияние несмотря на правительственные скандалы и заоблачную инфляцию в стране.