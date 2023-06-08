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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 868 из 868«1...866867868
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26264
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.23 - 11:29
#13006
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Цитата:
Эл-починно:
Какое утро, полдень на дворе!

Мы только проснулись.
Школа, больница, Рудный..
Блин, выходные прошли..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.23 - 16:10
#13007
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Цитата:
111:
Мы только проснулись.

Хотел поспать еще немного
В обед инертные мозги
Но там во всячине резвятся
Неутомимые враги
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.23 - 16:25
#13008
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Украинские военные ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, которая подтоплена после разрушения Каховской ГЭС — ТАСС.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.23 - 16:26
#13009
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За последний год киевский режим окончательно стал террористическим — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова💬«Только есть еще одна очень важная деталь — международный. Потому что в их состав вооруженных сил входит огромное число иностранцев».Захарова отметила, что управляют киевским режимом вручную англосаксы, а точнее США и Великобритания. Кроме того, вся политическая конструкция создана и внедрена Западом, откуда идет финансовое, материальное, экономическое и техническое обоснование действующего на Украине режима.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.23 - 16:29
#13010
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Венгрия и Греция снова заблокировали новый проект 11-го пакета санкций против России — RTBF
На заседании Комитета постоянных представителей ЕС страны потребовали исключить некоторые компании из списка тех, кто поддерживает усилия РФ по преодолению санкций.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.23 - 16:30
#13011
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Украинский конфликт помог Польше предстать в образе демократической страны перед Западом — обозреватели Ярослав Куиш и Каролина Вигура в статье для газеты The New York Times По их мнению, Варшава в течение почти десяти лет отступала от демократии. Польские власти так и не осознали ее важность, оказывая поддержку Киеву в ходе конфликта на Украине, уверены обозреватели. Куиш и Вигура отметили, что в Польше с 2015 года у власти находится правая партия «Право и справедливость». Она «захватила» СМИ, ограничила независимость судебной системы и ввела закон об абортах. Кроме того, в Польше применяют прослушку, очернение и откровенную ложь для политической борьбы. В статье отмечается, что поддержка Украины позволяет правящей партии в Польше укрепить свое влияние несмотря на правительственные скандалы и заоблачную инфляцию в стране.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26264
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.23 - 18:33
#13012
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Цитата:
Маркс:
Хотел поспать еще немного В обед инертные мозги Но там во всячине резвятся Неутомимые враги

Неплохо.
Вообще люблю стихи.
И писать в том числе..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26264
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.23 - 03:33
#13013
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Состояние души..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26264
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.23 - 00:58
#13014
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Какой все таки хороший сегодняшний день, то есть вечер..
Завтра выходной..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26264
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.23 - 01:02
#13015
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Это вот из душевых, собрал шланг.
Что то он мне не понравился, купил другой 9 метров, с садовым подключением.
Завтра заценить сможете

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26264
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.23 - 01:49
#13016
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Первый суд выиграли.
Второй проиграли.
Подаем апеляшку
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26264
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.23 - 01:50
#13017
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Это не первый и второй, это где то десятый, но по шлагбауму второй..
Интересно становится, действующий депутат коммерсант или же народ..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26264
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.23 - 02:13
#13018
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Ну и тем не менее..
За Украину!

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