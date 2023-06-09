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≡ Дождь и гроза вместе с жарой - О погоде в Костанае и области на выходные дни
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46946
Дождь и гроза вместе с жарой - О погоде в Костанае и области на выходные дни
Отправлено: 09.06.23 - 22:36
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- В субботу погода будет обусловлена повышением атмосферного давления, а в воскресенье и понедельник - влиянием холодного фронта, - пояснила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26256
Re: Дождь и гроза вместе с жарой - О погоде в Костанае и ...
Отправлено: 09.06.23 - 22:36
#1
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Погода радует.
Хотя и жара особо не мешала, но эти дни самая прекрасная погода..
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