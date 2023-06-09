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Дождь и гроза вместе с жарой - О погоде в Костанае и области на выходные дни
Дождь и гроза вместе с жарой - О погоде в Костанае и области на выходные дни
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