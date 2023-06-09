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≡ Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди пришли в регион
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46946
Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди пришли в регион
Отправлено: 09.06.23 - 22:12
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Обряд Тасаттык провели в парке 25-летия независимости. Верующие молились с просьбой о дожде во время засухи. Резать корову во время мероприятия не стали. В парк приезжал и аким Костанайской области Кумар Аксакалов.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
299
Re: Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди...
Отправлено: 09.06.23 - 22:12
#1
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Однажды, когда я был ребенком, у меня заболел зуб. Мама умыла меня святой водой, и боль от осознания отсталости родителей приглушила зубную боль.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26256
Re: Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди...
Отправлено: 09.06.23 - 22:35
#2
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Цитата:
Резать корову во время мероприятия не стали

Если просите дождя, то жертвоприношение обязательно, зачем иначе такое?
Как вариант, может теперь по вацапу начать молиться и просить дождя, без жертвенного ритуала?
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