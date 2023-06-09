ЗАМАХ НА ГРИВНУ, УДАР НА КОПИЙКУ! Единственный захваченный ВСУ объект в ходе контрнаступа отбит русскими. Киев стыдливо молчит
Военкор Сладков сообщил, что бойцы 291-го полка ВС России отбили ранее захваченный украинскими формированиями опорный пункт. В Киеве набрали в рот воды.Русские военные отбили единственный опорный пункт, который боевикам ВСУ удалось взять в ходе контрнаступления.
Информацией поделился военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.По его информации, отличились бойцы 291-го полка. Именно им, в ходе упорных боёв удалось овладеть опорным пунктом, который противник захватил в результате сосредоточенного ночного удара."Линия фронта контролируется полностью, 42-я дивизия на своих позициях",- написал Александр Сладков.
Тем временем в Киеве творятся интересные дела. Ни Офис Президента Украины, ни СМИ, ни лидеры мнений избегают комментариев по поводу наступления ВСУ в Запорожской области. Эксперты предполагают, что это связано с паном украинских властей в случае провала "контрнаступа" объявить его "локальными боями" и заявить, что реального наступления ещё не было.
alex_60: Саба, не надо Лучше жевать чем говорить. Из рекламы.
А что собственно не надо? Я что фейки распространяю или неправду какую? Обещал Скептик зачистить Украину? Можете посмотреть его пост. Я не выкладываю ничего из каких то пропагандистских сайтов , никакой направленности. Я высказываю только своё мнение и свой анализ ситуации. Если вы намекаете на скудость моего ума и что я не способен критически мыслить, а посему должен заниматься жевательной деятельностью, а не умственной, то сразу заявляю не дождётесь, буду писать в меру своего скудоумия.Кстати опять таки ничего не выкладывая. посмотрите репортаж Варламова про спасение утопающих в зоне бедствия. Можете не слушать его, послушайте волонтёров. они представлены там с обоих берегов Днепра.
Моральные уроды празднуют гибель русского парня, которого съела акула. От такого оскотинивания обалдел даже Арестович…
Twitter заполонили тысячи радостных украинских комментариев по поводу трагической гибели 23-летнего русского парня, которого прямо на глазах отдыхающих сожрала акула в египетской Хургаде.Одни начали хвалить акулу за то, что она расправилась с ни в чём не повинным человеком. Другие признались, что жуткие кадры нападения морского хищника — это лучшее, что они видели за долгое время:"Даже акула знает, что надо уничтожать (русских)", "Смотрю, как акула жрёт (русского) и улыбаюсь", "А вы видели как акула ест (русского)?". Немного пришитой к рукаву жёлтой звездой Давида повеяло, не находите?
Такая кровожадность шокировала даже самых прожжёных украинских пропагандистов. Пользователь с ником "Проф. Преображенский", который входит в сетку киевской ботофермы, напомнил, что акула сожрала не Путина, не Суровикина, не Пригожина и не Соловьёва. А обычного русского парня. Более того - того самого "правильного русского", который уехал из России (погибший эмигрировал из Балашихи в Египет)."Эти комментарии пишут те же самые люди, которые остальное время уверяют нас, что русские - генетически бесчеловечны и их нельзя пускать в цивилизованный мир", - пишет "профессор".
Не остался в стороне и гламурный ASMR-голос Киева Алексей Арестович, который с ужасом обнаружил расчеловечивание украинцев. Видать, убаюкивающий шёпот не на всех действует успокаивающе."Судя по количеству и качеству шуточек про убитого акулой русского, расчеловечивание уже тут. А это значит, что вы проиграли. Вы, такие красивые, проиграли скучному серому злу. И сами стали злом", - приговорил своих сограждан бывший советник офиса Зеленского.
Отметим, что "оскотинивание киевских урапатриотов", о котором говорит Арестович, началось не сегодня и даже не вчера. Все мы помним пляски на костях в украинском сегменте Facebook* и Twitter по поводу смерти певца Иосифа Кобзона (народного артиста Украины, между прочим) и трагически погибшего филантропа Доктора Лизы. А какой праздник был на Украине, когда в Иркутске люди массово умирали от отравления "Боярышником" - словами не передать. Ну и новость о трагической смерти бывшего главы МЧС Евгения Зиничева, который разбился, спасая человека, поклонники Бандеры тоже встретили с ликованием. Тогда отметились даже украинские порталы, которые выкатили язвительные фельетоны, ведь смерть человека, который тебе ничего плохого не сделал, это ведь так смешно
На дзене как обычно, ничего нового.. Но надо работать, находить более свежие новости, о том как драпают.. Какой такой наступление? С единственного областного центра бежали, который захватили, а теперь из Шмякино..
Раз уж делаем батл или как его там то надо брат работать, а не сидеть от звонка до звонка. Сними звонки, расслабь ручники и давай. Раз грамоты от акима получаем, то и отрабатывать надо уметь.. Лапти сушить не получится!
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать