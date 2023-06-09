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≡ 1,5 млрд тенге направят в Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы для субсидирования процентных ставок по кредитам МСБ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46946
1,5 млрд тенге направят в Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы для субсидирования процентных ставок по кредитам МСБ
Отправлено: 09.06.23 - 17:35
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- Это очень важный проект для развития южных регионов, - обратился Аксакалов к депутатам. – Кредиты под 1% - для конечного заемщика, 6% будут компенсированы государством.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6116
Re: 1,5 млрд тенге направят в Аркалык, Амангельдинский и...
Отправлено: 09.06.23 - 17:35
#1
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Тридцать пять лет назад выделили тридцать лямов на спасение города. Как гласит народная молва деньги спёр директор ТЭЦ и свалил в Подмосковье. Тогдашний аким болепова,попутно директор мясокомбината жестоко обошлась с жителями, она обрезала дома от тепла и тем самым целые кварталы замёрзли и люди вынуждены были разбежаться. Эти дома потом разберут по кирпичику и вывезут в Астану.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
299
Re: 1,5 млрд тенге направят в Аркалык, Амангельдинский и...
Отправлено: 09.06.23 - 22:14
#2
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Фсё как обычно, за народные деньги спасут банки, Кумар дитя системы, не надо питать иллюзий. ;-)
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