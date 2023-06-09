Re: 1,5 млрд тенге направят в Аркалык, Амангельдинский и...

Отправлено: - 17:35

Тридцать пять лет назад выделили тридцать лямов на спасение города. Как гласит народная молва деньги спёр директор ТЭЦ и свалил в Подмосковье. Тогдашний аким болепова,попутно директор мясокомбината жестоко обошлась с жителями, она обрезала дома от тепла и тем самым целые кварталы замёрзли и люди вынуждены были разбежаться. Эти дома потом разберут по кирпичику и вывезут в Астану.