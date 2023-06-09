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1,5 млрд тенге направят в Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы для субсидирования процентных ставок по кредитам МСБ
1,5 млрд тенге направят в Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы для субсидирования процентных ставок по кредитам МСБ
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