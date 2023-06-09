Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 17:09

ВОПРОС КОНЕЧНО ИНТЕРЕСНЫЙ!

Если последние недели многих интересовало, куда запропастились глава ГУР Украины Кирилл Буданов и главком ВСУ Валерий Залужный, то сейчас появился более интересный вопрос. В частности, Telegram-канал Орда обращает внимание на то, что в ситуации с украинским "контрнаступом" не хватает одного из популярных на Украине персонажей – пенсионерки, которая банками с огурцами сбивает русские беспилотники и "Калибры".



"Почему она не прикрывает немецкие Леопарды во время контрнаступления, почему там Iris-T расходовать приходится", - с иронией выясняют авторы канала. Они отмечают, что вопрос с Будановым до сих пор "немного подвис", но тема пенсионерки-ПВО более интересна.



Ранее сообщалось, что противник на Запорожском направлении за три дня потерял более 10 танков Leopard. При этом, как сообщил в своём телеграм-канале репортёр ВГТРК Андрей Руденко, ни одна машина не сделала даже выстрела в сторону наших позиций."Были уничтожены на подходе - часть на минных полях, остальных убила наша артиллерия", - отметил Андрей Руденко.