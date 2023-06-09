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"Куда делись 255 млн тенге?" - По делу о создании финансовой пирамиды "ПК Лучший выбор-2018" допросили подсудимого
"Куда делись 255 млн тенге?" - По делу о создании финансовой пирамиды "ПК Лучший выбор-2018" допросили подсудимого
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