Re: "Куда делись 255 млн тенге?" - По делу о создании...

Отправлено: - 17:27

Только на минуту представьте себе, всё идёт как задумано, все покупают квартиры, все счастливы, и вот однажды закончились пайщики которых собрали со всего Казахстана, будут привлекать из соседних стран. Кстати в Китае делать бизнес

методом пирамиды смертельное преступление