БЕЗДУШНЫЕ ЛЕТЯТ! 10 квартир разрушено: Детали атаки беспилотника в Воронеже. Сегодня БПЛА влетел в окно жилого многоквартирного дома, в результате чего пострадали местные жители.Пострадавшим оказывается помощь.Появилась информация, что в результате взрыва беспилотника получили повреждения как минимум десять квартир. Разрушена несущая стена на 2 этаже. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию о беспилотнике, врезавшемся в жилой дом в Воронеже. Инцидент, по словам Гусева, произошёл на улице Белинского."Спецслужбы работают на месте, - сказал Гусев, добавив. - Ситуацию держу на личном контроле".По предварительным данным, ранения в результате взрыва беспилотника получили два человека, добавил губернатор. Помощь пострадавшим оказывается.
А вы ещё сомневаетесь? Не обратили внимание, что ни одной статьи, не то что, т.н. пророссийской направленности, а даже просто объективно объясняющей, что и почему происходит, не опубликовано? Я свою предлагал, не взяли. Пришлось здесь в комментариях вставлять. Зато пасквиль некой Ольги на родную мать опубликовали. Просто потому, что она против СВО.
Смешно, когда любое телодвижение ВСУ поклонники украинских нацистов выдают за полную и окончательную победу над Российской армией. Неграмотные не помнят простую поговорку: "Цыплят по осени считают". А "осень" наступит, когда российская армия зачистит территорию Украины от нацистской мрази. Вот тогда и будет Победа. Частичная. Ибо ещё придётся приводить в чувство весь "коллективный" запад. "Коллективный" в кавычках, ибо нет там никакого коллектива. Есть свора шавок на поводке у США. Перегрызутся между собой при первом же шухере.
ВОПРОС КОНЕЧНО ИНТЕРЕСНЫЙ! Если последние недели многих интересовало, куда запропастились глава ГУР Украины Кирилл Буданов и главком ВСУ Валерий Залужный, то сейчас появился более интересный вопрос. В частности, Telegram-канал Орда обращает внимание на то, что в ситуации с украинским "контрнаступом" не хватает одного из популярных на Украине персонажей – пенсионерки, которая банками с огурцами сбивает русские беспилотники и "Калибры".
"Почему она не прикрывает немецкие Леопарды во время контрнаступления, почему там Iris-T расходовать приходится", - с иронией выясняют авторы канала. Они отмечают, что вопрос с Будановым до сих пор "немного подвис", но тема пенсионерки-ПВО более интересна.
Ранее сообщалось, что противник на Запорожском направлении за три дня потерял более 10 танков Leopard. При этом, как сообщил в своём телеграм-канале репортёр ВГТРК Андрей Руденко, ни одна машина не сделала даже выстрела в сторону наших позиций."Были уничтожены на подходе - часть на минных полях, остальных убила наша артиллерия", - отметил Андрей Руденко.
Skeptic: А "осень" наступит, когда российская армия зачистит территорию Украины
смотрел сегодня телеканал Россия "60 минут" там даже такой ястреб как Коротченко предостерегал от таких настроений. сказал вместе с командующим 58 российской армией. что борьба будет тяжёлой. А Вы тут в Костанае уже победили ВСУ, всех зачистили и собрались уже воевать с западом. Лихо!
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