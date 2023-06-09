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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9278
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 14:13
#6196
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БЕЗДУШНЫЕ ЛЕТЯТ!
10 квартир разрушено: Детали атаки беспилотника в Воронеже.
Сегодня БПЛА влетел в окно жилого многоквартирного дома, в результате чего пострадали местные жители.Пострадавшим оказывается помощь.Появилась информация, что в результате взрыва беспилотника получили повреждения как минимум десять квартир. Разрушена несущая стена на 2 этаже.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию о беспилотнике, врезавшемся в жилой дом в Воронеже. Инцидент, по словам Гусева, произошёл на улице Белинского."Спецслужбы работают на месте, - сказал Гусев, добавив. - Ситуацию держу на личном контроле".По предварительным данным, ранения в результате взрыва беспилотника получили два человека, добавил губернатор. Помощь пострадавшим оказывается.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
922
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 14:58
#6197
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Цитата:
yudjin:
А может она того же мнения?

:-) А вы ещё сомневаетесь?
Не обратили внимание, что ни одной статьи, не то что, т.н. пророссийской направленности, а даже просто объективно объясняющей, что и почему происходит, не опубликовано? Я свою предлагал, не взяли. Пришлось здесь в комментариях вставлять. Зато пасквиль некой Ольги на родную мать опубликовали. Просто потому, что она против СВО.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7696
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 15:08
#6198
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Цитата:
saba:
Гога наверное Вы были правы,

----Уже и не помню , где и когда .
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3019
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 15:37
#6199
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Цитата:
Skeptic:
а даже просто объективно объясняющей, что и почему происходит, не опубликовано?

Как можно объективно объяснить нападение фашистских орд на Украину?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9278
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 15:47
#6200
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Цитата:
юля елиссева:
нападение фашистских орд на Украину?

Правильно, ты Юля, поставки оружия от шольца и прочих нацистов назвал.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1210
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 16:19
#6201
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Цитата:
yudjin:
жилой дом в Воронеже

Великий геополитик комбинатор даже там не может защитить своих верных холопов. Ужас.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26248
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 16:28
#6202
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Что то сегодня маловато прорвало z-патриотов..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
922
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 16:29
#6203
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:-) Смешно, когда любое телодвижение ВСУ поклонники украинских нацистов выдают за полную и окончательную победу над Российской армией.
Неграмотные не помнят простую поговорку: "Цыплят по осени считают".
А "осень" наступит, когда российская армия зачистит территорию Украины от нацистской мрази. Вот тогда и будет Победа. Частичная. Ибо ещё придётся приводить в чувство весь "коллективный" запад.
"Коллективный" в кавычках, ибо нет там никакого коллектива. Есть свора шавок на поводке у США. Перегрызутся между собой при первом же шухере.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3019
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 16:41
#6204
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Цитата:
111:
Что то сегодня маловато прорвало z-патриотов..

некогда им, цветочки поливать надо, пока не пришли из Кустанай Су и водичку мимо счетчика текущую, не перекрыли

[Исправлено: юля елиссева, 09.06.2023 - 16:48]
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3019
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 16:42
#6205
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Цитата:
Skeptic:
А "осень" наступит, когда российская армия зачистит территорию Украины от нацистской мрази

чувак, что за забористая у тебя трава? или тупо сморишь 1 канал и пьёшь не закусывая?

[Исправлено: юля елиссева, 09.06.2023 - 16:46]
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3019
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 17:01
#6206
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Цитата:
Skeptic:
"Цыплят по осени считают". А "осень" наступит

Цитата:
Skeptic:
Перегрызутся между собой при первом же шухере.

думаешь уже этой осенью наступит шухер, когда все против всех, начнут воевать друг с другом представители почти ста народных республик возникших после развала путинской России?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9278
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 17:09
#6207
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ВОПРОС КОНЕЧНО ИНТЕРЕСНЫЙ!
Если последние недели многих интересовало, куда запропастились глава ГУР Украины Кирилл Буданов и главком ВСУ Валерий Залужный, то сейчас появился более интересный вопрос. В частности, Telegram-канал Орда обращает внимание на то, что в ситуации с украинским "контрнаступом" не хватает одного из популярных на Украине персонажей – пенсионерки, которая банками с огурцами сбивает русские беспилотники и "Калибры".

"Почему она не прикрывает немецкие Леопарды во время контрнаступления, почему там Iris-T расходовать приходится", - с иронией выясняют авторы канала. Они отмечают, что вопрос с Будановым до сих пор "немного подвис", но тема пенсионерки-ПВО более интересна.

Ранее сообщалось, что противник на Запорожском направлении за три дня потерял более 10 танков Leopard. При этом, как сообщил в своём телеграм-канале репортёр ВГТРК Андрей Руденко, ни одна машина не сделала даже выстрела в сторону наших позиций."Были уничтожены на подходе - часть на минных полях, остальных убила наша артиллерия", - отметил Андрей Руденко.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3019
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 17:14
#6208
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Цитата:
yudjin:
потерял более 10 танков Leopard.

те самые которые комбайны? Да видели видосы как уничтожают комбайны "асвабадители".
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2256
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 17:32
#6209
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Цитата:
Skeptic:
А "осень" наступит, когда российская армия зачистит территорию Украины

смотрел сегодня телеканал Россия "60 минут" там даже такой ястреб как Коротченко предостерегал от таких настроений. сказал вместе с командующим 58 российской армией. что борьба будет тяжёлой. А Вы тут в Костанае уже победили ВСУ, всех зачистили и собрались уже воевать с западом. Лихо!
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