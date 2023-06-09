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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26246
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 13:20
#6181
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Вообще об истории Флуда можно говорить много и долго..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12636
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 13:21
#6182
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Цитата:
111:

Когды ты свалишь ваще будет кайф табу исчезнет на любые темы свобода. Можно будет писать всё что угодно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26246
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 13:21
#6183
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Вот самый первый и о ком самое первое упоминание, хотя я тогда ушел помогать детям и меня не было?



[Исправлено: 111, 09.06.2023 - 13:23]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12636
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 13:22
#6184
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Цитата:
111:
Флуда можно говорить много и долго.

Чем не история флуда?.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26246
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 13:25
#6185
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Замечаем, тогда был еще далекий 2011 год..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26246
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 13:27
#6186
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Сиотрим на то, сколько комментов писали тогда, когда мы были молоды и сильны и когда не было гнили, подавать друг на друга в прокуратуру
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26246
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 13:29
#6187
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К чему скатились некоторые старожилы, это к ненависти наверно.
Потому что не брали отпуск на пару лет.
От силы на пару дней, и то читают мои комменты, чтобы подавать заявление в прокуратуру, искать в моем постельном белье хоть что то..
Это да, это минус огромный форума, каким он был раньше.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26246
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 13:32
#6188
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Цитата:
Vit:
Когды ты свалишь ваще

У тебя проблемы с личной жизнью?
Зачем злобу вот так постоянно вываливаешь?
Наверно надо пустить свою злость в другое русло, может больше работать, получать от реальной жизни удовольствие, а не от какого то написания злобных комментов..
Разве это плохо для тебя, реальная жизнь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26246
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 13:34
#6189
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Надо научиться управлять собой, своим гневом.
Кто то видел в последние годы, чтоб я кого то оскорблял лично, ни с того ни с сего?
Я и сейчас этого не делаю.
Просто пишу комментарии..
Ни с кем особо не общаясь.
Разве этого нельзя делать и вам?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26246
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 13:37
#6190
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Я то в принципе не против, ну пусть тут сотни комментов пишет Уважаемый.
Я тем более и мое мнение не зависит от того, кто сколько написал.
Наоборот, я даже поощряю это!
Больше комментов, больше жизни форуму,
Я буду только рад.
Пока Уважаемый тут пишет, я больше пишу комментов по темам ведь.
Не то чтобы я убежал, мне простотони не интересны и я пишу по другим темам.
Разве это плохо?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26246
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 13:40
#6191
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Господи.
Писал во Флуде, мешал.
Создал свою тему ВВ, начал там писать...
И что?
Опять жалобы!
Начал писать обратно тут..
И опять и снова?!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26246
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 13:47
#6192
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Да, пора уже ехать..
А вы товарищи думайте, над моими словами..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26246
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 13:54
#6193
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Это как денацификация, милитаризация, водоотведение, борьба с нацизмом и тд..
И в конце, когда ничего не получилось - А мы просто хотим их уничтожить..
Так и о мной, Уажамые z-патриоты.
Уже не стесняются говорит об этом прямо..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9276
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 13:55
#6194
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О, СТРАНА! О, НРАВЫ!
В Ивано-Франковске во время поминок ликвидированного в зоне СВО боевика ВСУ рассорилась его семья. Причиной стали "гробовые", обещанные родне погибшего. Словами конфликт не обошёлся – вдова получила кулаком в лицо прямо на могиле мужа.
Вдова ВСУшника в соцсетях рассказала о том, что брат её мужа вылил на неё ведро грязной воды, которой она мыла памятник. После этого он швырнул в неё ведро и ударил кулаком по лицу. При этом родственники по линии мужа молча наблюдали за происходящим и не встали на защиту вдовы.

После того, как видео набрало много просмотров, украинские вдовы выступили в поддержку избитой женщины и отметили, что вероятнее всего проблема в том, что родня не поделила выплату по смерти военного. Речь идёт о 15 млн гривен (почти 34 млн в рублях), на которые может претендовать жена, дети и родители погибшего. Позже близкий друг семьи подтвердил, что дело в этой выплате. В то же время мать ликвидированного боевика во всём винит невестку и уверяет, что та спровоцировала конфликт своим присутствием на кладбище.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12636
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 14:09
#6195
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Цитата:
111:
Че все? Поплакался? Сопли думаешь тут тебе будут вытирать?
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