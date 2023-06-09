К чему скатились некоторые старожилы, это к ненависти наверно. Потому что не брали отпуск на пару лет. От силы на пару дней, и то читают мои комменты, чтобы подавать заявление в прокуратуру, искать в моем постельном белье хоть что то.. Это да, это минус огромный форума, каким он был раньше.
У тебя проблемы с личной жизнью? Зачем злобу вот так постоянно вываливаешь? Наверно надо пустить свою злость в другое русло, может больше работать, получать от реальной жизни удовольствие, а не от какого то написания злобных комментов.. Разве это плохо для тебя, реальная жизнь?
Надо научиться управлять собой, своим гневом. Кто то видел в последние годы, чтоб я кого то оскорблял лично, ни с того ни с сего? Я и сейчас этого не делаю. Просто пишу комментарии.. Ни с кем особо не общаясь. Разве этого нельзя делать и вам?
Я то в принципе не против, ну пусть тут сотни комментов пишет Уважаемый. Я тем более и мое мнение не зависит от того, кто сколько написал. Наоборот, я даже поощряю это! Больше комментов, больше жизни форуму, Я буду только рад. Пока Уважаемый тут пишет, я больше пишу комментов по темам ведь. Не то чтобы я убежал, мне простотони не интересны и я пишу по другим темам. Разве это плохо?
Это как денацификация, милитаризация, водоотведение, борьба с нацизмом и тд.. И в конце, когда ничего не получилось - А мы просто хотим их уничтожить.. Так и о мной, Уажамые z-патриоты. Уже не стесняются говорит об этом прямо..
О, СТРАНА! О, НРАВЫ! В Ивано-Франковске во время поминок ликвидированного в зоне СВО боевика ВСУ рассорилась его семья. Причиной стали "гробовые", обещанные родне погибшего. Словами конфликт не обошёлся – вдова получила кулаком в лицо прямо на могиле мужа. Вдова ВСУшника в соцсетях рассказала о том, что брат её мужа вылил на неё ведро грязной воды, которой она мыла памятник. После этого он швырнул в неё ведро и ударил кулаком по лицу. При этом родственники по линии мужа молча наблюдали за происходящим и не встали на защиту вдовы.
После того, как видео набрало много просмотров, украинские вдовы выступили в поддержку избитой женщины и отметили, что вероятнее всего проблема в том, что родня не поделила выплату по смерти военного. Речь идёт о 15 млн гривен (почти 34 млн в рублях), на которые может претендовать жена, дети и родители погибшего. Позже близкий друг семьи подтвердил, что дело в этой выплате. В то же время мать ликвидированного боевика во всём винит невестку и уверяет, что та спровоцировала конфликт своим присутствием на кладбище.
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