И НАШЛО ПРОЗРЕНИЕ...АЛИЛЛУЙЯ... Американский ведущий - о попытках Зеленского удержать власть: "Тысячи невинных погибнут". Американский журналист, ведущий Клейтон Моррис высказался о попытках украинского президента Владимира Зеленского удержать власть с помощью подрыва Каховской ГЭС. "Просто посмотрите на это: тысячи невинных людей погибнут в близлежащих городах", - подчеркнул он. По словам журналиста, сейчас в США наблюдают за последними попытками Зеленского удержать власть. При этом его не волнуют ни жизни людей, ни судьба целого региона."Вам судить: вот что произошло за одну ночь - силы Украины и НАТО частично разрушили плотину гидроэлектростанции, они могли разрушить её полностью, но это не имеет значения",- констатировал он.По словам журналиста, варварское разрушение дамбы приведёт к тысячам смертей невинных людей.
111: И даже за геев, это дитя пропагандиста, который гонит глубинный народ тысячами на эту бойню, сотнями тысяч..
Личность человека со снимка установили фактчекеры Newsweek. Оказалось, что это действительно модель по фамилии Соловьёв, но не Даниил, а Томми, который в январе 2023 года попал в список из 50 ярких молодых талантов Ирландии по версии издания The Irish Times. Там указано, что Томми — 18-летний сын украинцев, которые более 20 лет назад переехали в Ирландию и проживают в графстве Мит на востоке страны. Ставшее вирусным фото выложено в его инстаграме 1 января этого года. Журналисты Newsweek также связались с модельным агентством NotAnotherInt, представляющим Томми Соловьёва и базирующимся в Дублине. Там подтвердили, что на фотографии «модель Томми Соловьёв, который не имеет никакого отношения к Владимиру Соловьёву», а сообщения о том, что это Даниил, назвали «дезинформацией».
ПО СЛЕДАМ ПСАКИ. Боррель внезапно заступился за Херсон. Только адресатом ошибсяГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал немедленно прекратить огонь в Херсонской области. Он заявил, что это мешает эвакуации мирного населения.Боррель сказал, что обстрелы мешают спасению мирных жителей, которые эвакуируются из Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС."Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые действия",- заявил Боррель.Адресатом ошибся. Обстрелы ведёт не Россия, а Украина. ВСУ нанесли удар по пункту эвакуации в городе Голая Пристань. В результате удара украинских боевиков, погибли два человека, в том числе беременная женщина.
Как z-прорагандисты защищают то детей, британских подданых.. Так этот молодой человек, пошел на войну или нет? Я об этом только, а чей сын по ДНК, меня не интересует, Соловьев говорит что это его сын, и это главное.
ЗВЕРСТВА ПРОДОЛЖАЮТСЯ. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, после ночных обстрелов региона со стороны ВСУ, ранены три мирных жителя, двое из которых госпитализированы. По данным Гладкова, в результате обстрелов ВСУ есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном. С утра начнётся поквартирный обход, чтобы зафиксировать разрушения, повреждения и начать восстановление."В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда. Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся – мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой", - сообщил Гладков. По словам губернатора, за ночь пострадали три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице.
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