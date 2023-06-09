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И даже за геев, это дитя пропагандиста, который гонит глубинный народ тысячами на эту бойню, сотнями тысяч..

Цитата:Личность человека со снимка установили фактчекеры Newsweek. Оказалось, что это действительно модель по фамилии Соловьёв, но не Даниил, а Томми, который в январе 2023 года попал в список из 50 ярких молодых талантов Ирландии по версии издания The Irish Times.Там указано, что Томми — 18-летний сын украинцев, которые более 20 лет назад переехали в Ирландию и проживают в графстве Мит на востоке страны. Ставшее вирусным фото выложено в его инстаграме 1 января этого года. Журналисты Newsweek также связались с модельным агентством NotAnotherInt, представляющим Томми Соловьёва и базирующимся в Дублине. Там подтвердили, что на фотографии «модель Томми Соловьёв, который не имеет никакого отношения к Владимиру Соловьёву», а сообщения о том, что это Даниил, назвали «дезинформацией».