Эл-починно: США составили схему подрыва Каховской ГЭС.
не, это конечно прикольно, ну, то что вы решили что поместить такую фотку это прикольно. но вряд ли у человека со смуглым лицом, явно отдающим признаками негроидными будут такие бело-розовые кисти рук.
Этот человек, со смуглым лицом, должен держать в руке: - пузырёк с белым порошком. Ну, а насчёт белых рук: - может быть, он как Майкл Джексон - путём бесконечных переливании крови, добился почти белого цвета кожи.
⚡️Открытка тем журналистам, кто во время войны считает главным "освещать все точки зрения"."Если один человек говорит, что идёт дождь, а второй - что дождя нет, ваша работа не в том, чтобы процитировать обоих. Она в том, чтобы выглянуть в окно, выяснить правду и сообщить её."Ватное болото
в сфере сельского хозяйства и проживания в ссср-е, да, несомненно. однако, вопреки утверждениям апологетов ссср-а о самом лучшем образовании в мире. вот это Цитата:
путём бесконечных переливании крови, добился почти белого цвета кожи.
даже в качестве просто гипотезы не комильфо. хотя казалось бы, сельское хозяйство, человек должен бы иметь некоторое представление о генетике, наследственности, изменчивости, селекции. но нет - кожа у джексона побелела из-за переливаний крови.
ОБЫКНОВЕННЫЙ НАЦИЗМ Бойцы "Вагнера" при зачистке Бахмута показали найденную нацистскую литературу в здании Минюста Украины в городе. Бойцы "Вагнера", проводящие зачистку Бахмута (Артёмовска) от неонацистов Украины, показали обнаруженную неонацисткую литературу в здании Минюста Украины.
В здании, принадлежащем официальному госоргану Украины в Бахмуте, обнаружена литература, в том числе детская, доказывающая неонацистский и русофобский характер киевского режима. В частности, помимо стендов в честь Тараса Шевченко, обнаружены такие издания, как "Бандеровские чтения" по противодействию "русскому миру"; издание про "небесную сотню" убитых на Майдане в 2014 году, где изображена "икона" с Бандерой и Петлюрой; а также издание, посвященное нацисткой организации УНА-УНСО*.
Также обнаружена биография "краевого проводника ОУН(б)* на восточноукраинских землях Дмитрия Мирона, известного под псевдонимом Максим Орлик". Мирон был достаточно видным идеологом бандеровской фракции ОУН(б)* в годы ВОВ и вероятно причастен к геноциду евреев в Бабьем Яру. Также в госучреждении киевского режима обнаружена книга украинской неонацистки Ларисы Ницой "Несломленные муравьи" с детьми с оружием на обложке. В книге рассказывается о "муравьином народе" на который напали соседи. Напомним, украинская писательница-нацистка Лариса Ницой предложила "клеймить" каждого русского на Украине.
ТЮЮЮ, А ШО ТАКЕ? В Киеве в парке имени Шевченко ограбили атташе посольства США, сообщает Vesti.ua со ссылкой на источники в нацполиции. "Вечером 7 июня в полицию Киева обратился атташе посольства Соединенных Штатов Америки на Украине. Он заявил, что его обворовали в парке Шевченко", — говорится в сообщении издания. Известно, что у представителя американского посольства украли IPhone 12 и кошелек с банковскими картами, с одной из которых грабитель успел снять 400 долларов. Согласно другому источнику портала, атташе находился в состоянии алкогольного опьянения и потерял свои вещи в одном из заведений, где он отдыхал. Так как все его вещи были застрахованы, он обратился в полицию ради страхового возмещения.
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