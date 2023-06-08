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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
52
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 23:40
#6121
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Цитата:
Эл-починно:
США составили схему подрыва Каховской ГЭС.

не, это конечно прикольно, ну, то что вы решили что поместить такую фотку это прикольно. но вряд ли у человека со смуглым лицом, явно отдающим признаками негроидными будут такие бело-розовые кисти рук.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4294
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 23:47
#6122
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Цитата:
Карачун:
это конечно прикольно


Этот человек, со смуглым лицом, должен держать в руке: - пузырёк с белым порошком.
Ну, а насчёт белых рук: - может быть, он как Майкл Джексон - путём бесконечных переливании крови, добился почти белого цвета кожи.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1925
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 23:51
#6123
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Цитата:
ACROS:

Видно человека с жизненным опытом, за плечами и не зря прожитыми годами. Это комплимент, если что. ;-)
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3013
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 23:53
#6124
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Цитата:
ACROS:
как Майкл Джексон - путём бесконечных переливании крови, добился почти белого цвета кожи.

У Майкла Джексона, если что, была такая болезнь как Витилиго.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7695
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 00:36
#6125
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Цитата:
Эл-починно:
Это один тут на всех кидается,

---согласен
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7695
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 00:40
#6126
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Цитата:
yudjin:
yudjin

----Молодец !!!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7695
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 00:44
#6127
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Цитата:
юля елиссева:

---Юленька , давно так не смеялся . Где это вам приснилось ?Вроде только у одного тут после грушевого ахинея в голове ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26200
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 01:21
#6128
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Хм..
Верно ли это?

⚡️Открытка тем журналистам, кто во время войны считает главным "освещать все точки зрения"."Если один человек говорит, что идёт дождь, а второй - что дождя нет, ваша работа не в том, чтобы процитировать обоих. Она в том, чтобы выглянуть в окно, выяснить правду и сообщить её."Ватное болото
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26200
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 01:50
#6129
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Блин, я даже сводки не смотрел.
Просто нечем крыть..
Меня интересует стык Запорожья и донецкой области..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
52
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 06:07
#6130
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Цитата:
Эл-починно:
Видно человека с жизненным опытом

в сфере сельского хозяйства и проживания в ссср-е, да, несомненно.
однако, вопреки утверждениям апологетов ссср-а о самом лучшем образовании в мире. вот это
Цитата:
путём бесконечных переливании крови, добился почти белого цвета кожи.
даже в качестве просто гипотезы не комильфо. хотя казалось бы, сельское хозяйство, человек должен бы иметь некоторое представление о генетике, наследственности, изменчивости, селекции. но нет - кожа у джексона побелела из-за переливаний крови.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9266
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 09:10
#6131
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ОБЫКНОВЕННЫЙ НАЦИЗМ
Бойцы "Вагнера" при зачистке Бахмута показали найденную нацистскую литературу в здании Минюста Украины в городе. Бойцы "Вагнера", проводящие зачистку Бахмута (Артёмовска) от неонацистов Украины, показали обнаруженную неонацисткую литературу в здании Минюста Украины.

В здании, принадлежащем официальному госоргану Украины в Бахмуте, обнаружена литература, в том числе детская, доказывающая неонацистский и русофобский характер киевского режима. В частности, помимо стендов в честь Тараса Шевченко, обнаружены такие издания, как "Бандеровские чтения" по противодействию "русскому миру"; издание про "небесную сотню" убитых на Майдане в 2014 году, где изображена "икона" с Бандерой и Петлюрой; а также издание, посвященное нацисткой организации УНА-УНСО*.

Также обнаружена биография "краевого проводника ОУН(б)* на восточноукраинских землях Дмитрия Мирона, известного под псевдонимом Максим Орлик". Мирон был достаточно видным идеологом бандеровской фракции ОУН(б)* в годы ВОВ и вероятно причастен к геноциду евреев в Бабьем Яру. Также в госучреждении киевского режима обнаружена книга украинской неонацистки Ларисы Ницой "Несломленные муравьи" с детьми с оружием на обложке. В книге рассказывается о "муравьином народе" на который напали соседи. Напомним, украинская писательница-нацистка Лариса Ницой предложила "клеймить" каждого русского на Украине.

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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9266
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.23 - 09:21
#6132
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ТЮЮЮ, А ШО ТАКЕ?
В Киеве в парке имени Шевченко ограбили атташе посольства США, сообщает Vesti.ua со ссылкой на источники в нацполиции.
"Вечером 7 июня в полицию Киева обратился атташе посольства Соединенных Штатов Америки на Украине. Он заявил, что его обворовали в парке Шевченко", — говорится в сообщении издания. Известно, что у представителя американского посольства украли IPhone 12 и кошелек с банковскими картами, с одной из которых грабитель успел снять 400 долларов.
Согласно другому источнику портала, атташе находился в состоянии алкогольного опьянения и потерял свои вещи в одном из заведений, где он отдыхал. Так как все его вещи были застрахованы, он обратился в полицию ради страхового возмещения.
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