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ОБЫКНОВЕННЫЙ НАЦИЗМБойцы "Вагнера" при зачистке Бахмута показали найденную нацистскую литературу в здании Минюста Украины в городе. Бойцы "Вагнера", проводящие зачистку Бахмута (Артёмовска) от неонацистов Украины, показали обнаруженную неонацисткую литературу в здании Минюста Украины.В здании, принадлежащем официальному госоргану Украины в Бахмуте, обнаружена литература, в том числе детская, доказывающая неонацистский и русофобский характер киевского режима. В частности, помимо стендов в честь Тараса Шевченко, обнаружены такие издания, как "Бандеровские чтения" по противодействию "русскому миру"; издание про "небесную сотню" убитых на Майдане в 2014 году, где изображена "икона" с Бандерой и Петлюрой; а также издание, посвященное нацисткой организации УНА-УНСО*.Также обнаружена биография "краевого проводника ОУН(б)* на восточноукраинских землях Дмитрия Мирона, известного под псевдонимом Максим Орлик". Мирон был достаточно видным идеологом бандеровской фракции ОУН(б)* в годы ВОВ и вероятно причастен к геноциду евреев в Бабьем Яру. Также в госучреждении киевского режима обнаружена книга украинской неонацистки Ларисы Ницой "Несломленные муравьи" с детьми с оружием на обложке. В книге рассказывается о "муравьином народе" на который напали соседи. Напомним, украинская писательница-нацистка Лариса Ницой предложила "клеймить" каждого русского на Украине.