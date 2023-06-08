Re: Заказчики в панике: нет авторского надзора

Отправлено: - 23:33

ну, как бы если не хотят осуществлять авторский надзор, то и за проекты тогда не платить, и вообще объявить таких хитросделаных недобросовестными участниками гос.закупок и "отлучить" от последних. и пусть (лапу) сосут. а то, знаете ли, сколько раз сталкивался с этим надзором авторским...пацан "на лопате" в стройке понимает и то больше, потому как способен объяснить этим "авторам" как сделать то что они с умным видом напроектировали.