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≡ Заказчики в панике: нет авторского надзора
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46939
Заказчики в панике: нет авторского надзора
Отправлено: 08.06.23 - 23:33
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Одно непродуманное изменение в нормативы способно заставить вздрогнуть целую отрасль. Свежий пример тому - сфера строительства и связанные с нею государственные закупки. На заседании отраслевого совета по вопросам строительства палаты предпринимателей Костанайской области обсуждали ущерб от нескольких нововведений. Вроде бы небольших, но эффект от них весьма ощутимый. Первый пример - новый норматив по стоимости услуг авторского и технического надзора.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
51
Re: Заказчики в панике: нет авторского надзора
Отправлено: 08.06.23 - 23:33
#1
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ну, как бы если не хотят осуществлять авторский надзор, то и за проекты тогда не платить, и вообще объявить таких хитросделаных недобросовестными участниками гос.закупок и "отлучить" от последних. и пусть (лапу) сосут. а то, знаете ли, сколько раз сталкивался с этим надзором авторским...пацан "на лопате" в стройке понимает и то больше, потому как способен объяснить этим "авторам" как сделать то что они с умным видом напроектировали.
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