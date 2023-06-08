как вам так удаётся? поделитесь, будьте любезны. что это? проявление чувства превосходства, мол вы видите что путин плохой а россия нет? но тогда выходит что россия тупее чем вы, а это едва ли. или россия тоже видит, как и вы, что путин плохой, но "бздит" от него избавиться? но тогда как минимум туда им и дорога, потому как поперлись они к людям устраивавшим революции сколько? 3? 4? раза. нет, мой друг, путин это продукт россии. и не отделимо одно от другого.
КУЛЬТУР-МУЛЬТУР КУЛЕБЕКА-ОБИЖАКА Глава МИД Украины нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать подрыв ГЭС, заявив: "Отдыхайте уважаемые". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя, отвечая на вопросы телеканала "1+1", и нахамил в ответ на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Врочем, вполне вероятно, Кулебаи не был в себе. Как бы там ни было, рассказываем.
Эрдоган предложил провести международное расследование подрыва Каховской ГЭС. Безусловно, Киеву не нравится такой ход вещей, потому что ответственность за подрыв ляжет на украинцев (впрочем, есть версия, что взрыв обеспечил английский спецназ). В этой связи Кулеба заявил:Они просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость, - сказал министр, добавив. - Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые. У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими.
Как оказалось, Кулеба до сих пор не отошёл от произошедшего в Еленовке. Как мы знаем, Киев подготовил там провокацию - расстрелял собственных пленных, в том числе, тех, что сдались на "Азовстали". Предполагалось, что после обстрела в Еленовку прибудет миссия ООН и подтвердит, что стреляли не ВСУ, а русские. Но нет. Никто не приехал. Именно этот случай вспомнил Кулеба, когда говорил о некой "игрые в квазисправедливость".
ГАСТРОЛИ КЛОУНА ОТМЕНЯЮТСЯ! G20 пройдет без участия Зеленского и Украины Дал понять, что Президента Незалежной в Индии не ждут, в отличие от других лидеров, глава МИД Субраманьям Джайшанкар.«На ваш вопрос о Зеленском и G20. Нет», — заявил он в беседе с журналистами.Что интересно, «гостей» (из стран, которые не входят в «двадцатку») все же на саммит пригласили. Так, в начале сентября в Нью-Дели прибудут миссии из Египта, Нидерландов, Омана, ОАЭ, Нигерии и ряда других государств.
НА ВОРЕ ШАПКА ГОРИТ! Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи секретарей совбезов стран ОДКБ высказался о ЧП на Каховской ГЭС. По его словам, понять, кто стоит за происшествием, достаточно просто. Белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании секретарей совбезов ОДКБ высказался о трагедии в Херсонской области.
По его словам, понять, кто взорвал Каховскую ГЭС, несложно. "Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит", - многозначительно начал он. Лукашенко подчеркнул, что первыми о ЧП сообщила украинская сторона. И само по себе происшествие такого масштаба было на руку Киеву. "Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня контрнаступа, где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2 тысяч человек погибли", - указал политик.
Глава Белоруссии пояснил, что сейчас в медиа говорится только о последствиях, про виновников предпочитают уже не упоминать. "А это же видно всё. И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США. Обязан отдать им должное. Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". С чего бы это? Подумайте, с чего бы это?" - намекнул Лукашенко.
МРАЗИ БОМБЯТ! Число раненых выросло до 9: ВСУ ударили по Горловке 23 ракетами РСЗО Противник ударил по центральному району Горловки. Об этом сообщает военный репортёр ВГТРК Евгений Поддубный.Как пишет военный репортёр в своём телеграм-канале, шесть человек получили ранения в результате удара украинских формирований по центральному району Горловки.Однако, согласно последним данным, число раненых в Горловке возросло до девяти."Один человек погиб. Боевики режима выпустили по центру Горловки 23 ракеты РСЗО", - уточнил Евгений Поддубный.
МРАЗИ НЕ ЩАДЯТ БЕРЕМЕННЫХ! ВСУ убили беременнную женщину во время эвакуации в Голой Пристани. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о жертвах при обстреле ВСУ Голой Пристани. Как и писал ранее Царьград, боевики били прицельно по пункту сбора для эвакуации людей. И они наверняка знали, что целью станут мирные жители.Как рассказал Сальдо, смертельные ранения получили два человека. В том числе 33-летняя беременная женщина. Ещё два человека ранены, их везут в больницу.Глава региона напомнил, что, по сообщениям украинской прессы, сегодня в Херсоне находится президент Украины Владимир Зеленский. И, как только Зеленский окажется на скамье подсудимых в ходе трибунала, гибель невинных людей в Голой Пристани станет одним из тех преступлений, за которые он должен нести ответственность.
Skeptic: Праздновать россияне будут, когда полностью территорию Украины от нацистов освободят.
Да украинская армия уже от них свою территорию освобождает. А территории Белгородской народной республики и остальных народных республик, коих в ставе России почти сотня, уже начали освобождать РДК и легион "Свобода России".
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