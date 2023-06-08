Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 22:40

КУЛЬТУР-МУЛЬТУР КУЛЕБЕКА-ОБИЖАКА

Глава МИД Украины нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать подрыв ГЭС, заявив: "Отдыхайте уважаемые".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя, отвечая на вопросы телеканала "1+1", и нахамил в ответ на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Врочем, вполне вероятно, Кулебаи не был в себе. Как бы там ни было, рассказываем.



Эрдоган предложил провести международное расследование подрыва Каховской ГЭС. Безусловно, Киеву не нравится такой ход вещей, потому что ответственность за подрыв ляжет на украинцев (впрочем, есть версия, что взрыв обеспечил английский спецназ). В этой связи Кулеба заявил:Они просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость, - сказал министр, добавив. - Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые. У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими.



Как оказалось, Кулеба до сих пор не отошёл от произошедшего в Еленовке. Как мы знаем, Киев подготовил там провокацию - расстрелял собственных пленных, в том числе, тех, что сдались на "Азовстали". Предполагалось, что после обстрела в Еленовку прибудет миссия ООН и подтвердит, что стреляли не ВСУ, а русские. Но нет. Никто не приехал. Именно этот случай вспомнил Кулеба, когда говорил о некой "игрые в квазисправедливость".