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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2251
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 21:53
Цитата:
Я тоже иногда бываю злопамятным
saba:
Вспомнил,
Вспомнил,
Я тоже иногда бываю злопамятным
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 918
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 22:02
Праздновать россияне будут, когда полностью территорию Украины от нацистов освободят.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19070
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 22:10
Язык без костей это называется.
Посмотрите в словаре поподробнее.
Посмотрите в словаре поподробнее.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 48
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 22:27
Цитата:
как вам так удаётся? поделитесь, будьте любезны. что это? проявление чувства превосходства, мол вы видите что путин плохой а россия нет? но тогда выходит что россия тупее чем вы, а это едва ли.
или россия тоже видит, как и вы, что путин плохой, но "бздит" от него избавиться? но тогда как минимум туда им и дорога, потому как поперлись они к людям устраивавшим революции сколько? 3? 4? раза.
нет, мой друг, путин это продукт россии. и не отделимо одно от другого.
saba:
я не против России, я против Путина
я не против России, я против Путина
как вам так удаётся? поделитесь, будьте любезны. что это? проявление чувства превосходства, мол вы видите что путин плохой а россия нет? но тогда выходит что россия тупее чем вы, а это едва ли.
или россия тоже видит, как и вы, что путин плохой, но "бздит" от него избавиться? но тогда как минимум туда им и дорога, потому как поперлись они к людям устраивавшим революции сколько? 3? 4? раза.
нет, мой друг, путин это продукт россии. и не отделимо одно от другого.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 22:29
Цитата:
----А зачем?
111:
А бункерный так может?
А бункерный так может?
----А зачем?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 22:33
Цитата:
----Тут возникает интересный вопрос ? ---А может по делу накинулись ???
saba:
когда толпой на одного.
когда толпой на одного.
----Тут возникает интересный вопрос ? ---А может по делу накинулись ???
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1923
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 22:39
Цитата:
Да никто ни на кого не накидывался, тем более толпой, враки всё это!
Это один тут на всех кидается, не адекватный какой то.
Гога:
-А может по делу накинулись ???
-А может по делу накинулись ???
Да никто ни на кого не накидывался, тем более толпой, враки всё это!
Это один тут на всех кидается, не адекватный какой то.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 22:40
КУЛЬТУР-МУЛЬТУР КУЛЕБЕКА-ОБИЖАКА
Глава МИД Украины нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать подрыв ГЭС, заявив: "Отдыхайте уважаемые".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя, отвечая на вопросы телеканала "1+1", и нахамил в ответ на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Врочем, вполне вероятно, Кулебаи не был в себе. Как бы там ни было, рассказываем.
Эрдоган предложил провести международное расследование подрыва Каховской ГЭС. Безусловно, Киеву не нравится такой ход вещей, потому что ответственность за подрыв ляжет на украинцев (впрочем, есть версия, что взрыв обеспечил английский спецназ). В этой связи Кулеба заявил:Они просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость, - сказал министр, добавив. - Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые. У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими.
Как оказалось, Кулеба до сих пор не отошёл от произошедшего в Еленовке. Как мы знаем, Киев подготовил там провокацию - расстрелял собственных пленных, в том числе, тех, что сдались на "Азовстали". Предполагалось, что после обстрела в Еленовку прибудет миссия ООН и подтвердит, что стреляли не ВСУ, а русские. Но нет. Никто не приехал. Именно этот случай вспомнил Кулеба, когда говорил о некой "игрые в квазисправедливость".
Глава МИД Украины нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать подрыв ГЭС, заявив: "Отдыхайте уважаемые".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя, отвечая на вопросы телеканала "1+1", и нахамил в ответ на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Врочем, вполне вероятно, Кулебаи не был в себе. Как бы там ни было, рассказываем.
Эрдоган предложил провести международное расследование подрыва Каховской ГЭС. Безусловно, Киеву не нравится такой ход вещей, потому что ответственность за подрыв ляжет на украинцев (впрочем, есть версия, что взрыв обеспечил английский спецназ). В этой связи Кулеба заявил:Они просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость, - сказал министр, добавив. - Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые. У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими.
Как оказалось, Кулеба до сих пор не отошёл от произошедшего в Еленовке. Как мы знаем, Киев подготовил там провокацию - расстрелял собственных пленных, в том числе, тех, что сдались на "Азовстали". Предполагалось, что после обстрела в Еленовку прибудет миссия ООН и подтвердит, что стреляли не ВСУ, а русские. Но нет. Никто не приехал. Именно этот случай вспомнил Кулеба, когда говорил о некой "игрые в квазисправедливость".
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 22:43
ГАСТРОЛИ КЛОУНА ОТМЕНЯЮТСЯ!
G20 пройдет без участия Зеленского и Украины
Дал понять, что Президента Незалежной в Индии не ждут, в отличие от других лидеров, глава МИД Субраманьям Джайшанкар.«На ваш вопрос о Зеленском и G20. Нет», — заявил он в беседе с журналистами.Что интересно, «гостей» (из стран, которые не входят в «двадцатку») все же на саммит пригласили. Так, в начале сентября в Нью-Дели прибудут миссии из Египта, Нидерландов, Омана, ОАЭ, Нигерии и ряда других государств.
G20 пройдет без участия Зеленского и Украины
Дал понять, что Президента Незалежной в Индии не ждут, в отличие от других лидеров, глава МИД Субраманьям Джайшанкар.«На ваш вопрос о Зеленском и G20. Нет», — заявил он в беседе с журналистами.Что интересно, «гостей» (из стран, которые не входят в «двадцатку») все же на саммит пригласили. Так, в начале сентября в Нью-Дели прибудут миссии из Египта, Нидерландов, Омана, ОАЭ, Нигерии и ряда других государств.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.23 - 22:46
НА ВОРЕ ШАПКА ГОРИТ!
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи секретарей совбезов стран ОДКБ высказался о ЧП на Каховской ГЭС. По его словам, понять, кто стоит за происшествием, достаточно просто. Белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании секретарей совбезов ОДКБ высказался о трагедии в Херсонской области.
По его словам, понять, кто взорвал Каховскую ГЭС, несложно. "Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит", - многозначительно начал он. Лукашенко подчеркнул, что первыми о ЧП сообщила украинская сторона. И само по себе происшествие такого масштаба было на руку Киеву. "Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня контрнаступа, где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2 тысяч человек погибли", - указал политик.
Глава Белоруссии пояснил, что сейчас в медиа говорится только о последствиях, про виновников предпочитают уже не упоминать. "А это же видно всё. И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США. Обязан отдать им должное. Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". С чего бы это? Подумайте, с чего бы это?" - намекнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи секретарей совбезов стран ОДКБ высказался о ЧП на Каховской ГЭС. По его словам, понять, кто стоит за происшествием, достаточно просто. Белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании секретарей совбезов ОДКБ высказался о трагедии в Херсонской области.
По его словам, понять, кто взорвал Каховскую ГЭС, несложно. "Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит", - многозначительно начал он. Лукашенко подчеркнул, что первыми о ЧП сообщила украинская сторона. И само по себе происшествие такого масштаба было на руку Киеву. "Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня контрнаступа, где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2 тысяч человек погибли", - указал политик.
Глава Белоруссии пояснил, что сейчас в медиа говорится только о последствиях, про виновников предпочитают уже не упоминать. "А это же видно всё. И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США. Обязан отдать им должное. Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". С чего бы это? Подумайте, с чего бы это?" - намекнул Лукашенко.
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