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≡ Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46938
Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
Отправлено: 08.06.23 - 17:20
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В прошлые выходные соцсети опять были завалены фото и видео с пункта пропуска «Кайрак» - безразмерная очередь фур в дикую жару. Так было, есть и будет? Ответ на этот вопрос мы начали искать больше месяца назад, отправившись на «Кайрак», в гущу событий.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12629
Re: Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с...
Отправлено: 08.06.23 - 17:20
#1
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Цитата:
Этот пункт пропуска не рассчитан на тот поток машин, что есть сейчас. А он увеличился

Причину Валерий Сусаренко описал . Всё остальное не поможет . Если 10 лет назад 2 границы проходили за 40 мин. Машин ваще мало было. Щас их море. Водителей нехватает. Берут ВСЁ подряд .
Цитата:
Дальнобойщик - о специалистах ДГД: «Ощущение, что к ним относятся, как к расходному материалу»

Ваще неправда. Кто вам такое сказал? . Не разу не слышал грубости от специалистов из ДГД. Во сновном ругаются водители, злятся простояв по 15 часов а им говорят у тебя документы не в порядке и начинают ругатся. И то когда ругаются ДГД разговаривает спокойно и без нервов пытается объяснить водителю. А тот тупой. Я выше писал, берут щас ВСЕ подряд.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12629
Re: Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с...
Отправлено: 08.06.23 - 17:52
#2
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Ещё добавлю не много. Я же тоже вроде как гид)) есть такой переход, Жайсан мой любимый был. Это Актобе - Оренбург. Ещё год назад его я за 30 мин проходил. Туда мало кто ездил, по разным причинам. То сейчас там по 50 машинив очереди для маленького перехода это море. С начало войны очень много машин с югов. Узбекистан активизировался, киргизы тоже. Тоже самое и на кайраке происходит. Очень много перегонщиков с Китая тащат в Россию спец технику. Раньше такого не было.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26195
Re: Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с...
Отправлено: 08.06.23 - 18:46
#3
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Мобиков отлавливают, на учет и тд, потом на войну.
Их очень много..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25914
Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
Отправлено: 08.06.23 - 20:00
#4
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Цитата:
111:
Их очень много..

В КОстанае?... :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12629
Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
Отправлено: 08.06.23 - 20:05
#5
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Цитата:
drakon: В КОстанае?...
Да. Блогер одного из них с Питера прячет у себя. Под предлогом помощи с него деньги берёт. Вот такая современая помощ? Если коротко, у кого деньги есть тому добро пожаловать, поможем чем сможем)
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1308
Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
Отправлено: 08.06.23 - 20:19
#6
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В том же Карабалыкском районе есть ещё одна дорога на Россию закрытая с 90-х годов. От КПП перед Карабалыком не поворачиваешь направо, а едешь прямо на Бурли, Михайловку, Приречное, Казановку, Варну. По той дороге до Уфы через Магнитку быстрее на 1,5 часа ехать.

Вот могли бы в Приречном-Казановке ещё один пункт пропуска открыть.

А то запустили ЕАЭС, но половина международных (!) автодорог (экономических связей!) до сих пор закрыты.

[Исправлено: Тот самый, 08.06.2023 - 20:23]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6114
Re: Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с...
Отправлено: 08.06.23 - 20:25
#7
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департаменте госдоходов уверены, что заторы на границе случаются из-за российских пограничников. 
Вот это уже наговор, я 28 мая пересекал границу, с нашей стороны очередь была чуть ли не до карабалыка. Моему удивлению не было предела, хотел поинтересоваться, но пассажиров автобуса пропустили без очереди и мы долго не задержались. Через сутки возвращаюсь, очередь стоит на месте, причем именно с нашей стороны
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12629
Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
Отправлено: 08.06.23 - 20:34
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
Там обе стороны захлёбываются. Не справляются обе. Сегодня так, завтра по другому. Сегодня ДГД виновата. Завтра ренген у рф закоптил. Послезавтра , комп завис. Реально виновных щас нету. Выше писал. Переход уже пора расширять. Мир меняется.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1922
Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
Отправлено: 08.06.23 - 20:41
#9
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Цитата:
Vit:
Реально виновных щас нету. Выше писал. Переход уже пора расширять. Мир меняется.

Упростить всех давно пора. И в ЕАЭС состоите и в чём то так ещё. К чему все эти заморочки? Я вот свободно по ЕС и не только передвигаюсь, без всякой подобной галематьи на границах. Понаставили дармоедов, стригут капусту, да ещё и на бюджете сидят. Гнать всех в шею. Пусть работу нормальную ищут. Полезное что делают. 8-)
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
985
Re: Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с...
Отправлено: 08.06.23 - 20:43
#10
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Цитата:
Vit:
Дальнобойщик - о специалистах ДГД: «Ощущение, что к ним относятся, как к расходному материалу» Ваще неправда. Кто вам такое сказал? . Не разу не слышал грубости от специалистов из ДГД.

Вы неверно поняли. Не "они относятся", а "к ним относятся".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12629
Все работают, но кто-то фальшивит - «НГ» прошла вместе с дальнобойщиком все этапы контроля на российско-казахстанской границе
Отправлено: 08.06.23 - 20:49
#11
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Цитата:
Эл-починно:
Я уже писал. Между вами реальный союз. У нас нету. А вы можете спокойно в тапочках пройти границу. А у нас полная проверка. У нас нету союза.
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